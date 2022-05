DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Strasbourg en intégralité

C'est en quelque sorte une "extra ball" que joue l'Élan Béarnais ce soir face à Strasbourg dans sa course aux playoffs. Alors qu'il reste à tous leurs poursuivants une dernière journée pour tenter de renverser la vapeur et de valider leur place dans le top 8, les Palois ont encore deux possibilités de le faire. Face à Strasbourg, ce samedi soir au Palais des Sports, puis mardi, lors de la dernière journée de saison régulière, à Roanne. Mais à domicile comme sur le parquet de la Chorale, aucun cadeau ne sera fait. À commencer par ce duel face à des SIGmen qui peuvent encore accrocher le top 4 et s'assurer de l'avantage du terrain en playoffs, et qui n'ont surtout pas oublié la déconvenue pour eux d'une défaite en finale de Coupe de France face à l'Élan, alors que tout le monde les pensait favoris. Justin Bibbins de retour, l'Élan sait pourtant qu'une victoire éviterait un surplus de pression pour la suite, et éventuellement des comptes d'apothicaire pour accéder aux playoffs.

Élan Béarnais / Strasbourg, coup d'envoi à 19h30 ce samedi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !