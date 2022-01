DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face au Paris Basket en intégralité

L'Élan Béarnais (3e), après une semaine de préparation compliquée et privé de Justin Bibbins reçoit le Paris Basket (14e) ce samedi soir au Palais des Sports (20 heures). Le dernier match à domicile avant une série de quatre déplacements, rendant la victoire d'autant plus indispensable.

Privé de ses pivots à Nanterre, l'Élan Béarnais (3e du championnat) croyait avoir payé son tribut au covid-19... mais le virus s'est à nouveau invité dans les rangs palois vendredi dernier, à deux jours du Clasico à Limoges. Reporté. Depuis, entre isolements des cinq joueurs positifs (Ayayi, Leloup, Archie, mais aussi Ndiaye et Chikoko pour la 2e fois en un mois), reprise au complet seulement mercredi, et test positif pour Justin Bibbins privé de match ce samedi soir, ça ne va pas vraiment mieux. Et pourtant, face au Paris Basket (14e), promu au jeu exigeant physiquement, et renforcé par l'arrivée d'Axel Toupane, il va falloir faire face pour décrocher un 12e succès cette saison. Les Palois n'oublient pas qu'à l'aller le Paris Basket s'était imposé, 89-76 grâce à une doublette O'Quinn / Kamagate redoutable sous le cercle.

Élan Béarnais / Paris Basket, coup d'envoi à 20 heures ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !