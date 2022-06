DIRECT – Basket : vivez le premier match de la demi-finale de l'Élan Béarnais à Monaco en intégralité

Que risque l'Élan Béarnais à Monaco ce jeudi soir ? Pas grand chose à vrai dire... Si les Palois s'inclinent, la logique n'aura été que respectée, s'ils s'imposent, ils se lanceront idéalement dans cette demi-finale face à l'ogre monégasque. Sur le papier, le club de la Principauté possède un effectif autrement plus épais et expérimenté que celui des Palois, Monaco a terminé 2e de la saison régulière, et quart de finaliste d'EuroLigue. "Tout ce qui compte, c'est ce qu'on met sur le terrain, pas ce qu'on peut dire avant", balaye pourtant l'intérieur des Vert et Blanc Landing Sané. En quart de finale, Strasbourg a fait vaciller Monaco, remportant le match 1 à Gaston-Médecin et obligeant l'équipe de Sasa Obradovic à joueur une étouffante prolongation lors du match trois (82-20). "On a le sentiment déjà d'avoir fait une très belle saison, Strasbourg a été capable de les inquiéter, on va jouer libéré et on verra bien", promet le coach Eric Bartecheky. Son équipe connait le chemin, étroit et escarpé, pour gravir cet Everest, et espérer atteindre la finale.

Monaco / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce jeudi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !

Le calendrier de la demi-finale