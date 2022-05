DIRECT - Basket : vivez le premier matchs des playoffs de l'Élan Béarnais à Boulogne-Levallois en intégralité

C'est parti pour les semaines les plus excitantes de la saison en Betclic Élite ! Le début des playoffs, avec déjà deux surprises lors des premières rencontres, les victoires à l'extérieur de Dijon à Limoges (70-94), mais surtout de Cholet à l'ASVEL (70-74) ! L'Élan Béarnais aimerait bien prolonger cet état de fait, à l'occasion de son premier match des quarts de finale, ce mercredi soir à Boulogne-Levallois. Seulement les Mets ressemblent à une bête noire pour les Palois... aucune victoire depuis le 15 octobre 2018 (84-69, avec 16 points de Vitalis Chikoko), et une série six défaites en championnat face aux Franciliens. Pour ne pas reproduire les trois éliminations dès le début des playoffs connues ces dernières saisons, l'Élan n'a pas le choix et doit se mettre en position idéale avant le match 2, samedi à 15h15 au Palais des Sports.

Boulogne-Levallois / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce mercredi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !