DIRECT - Basketball (N1M) : Caen défie Loon-Plage pour une place en finale des play-offs vers la Pro B

Back-to-back pour le CBC ! A l'instar de la saison dernière, le club caennais est de retour en demi-finale des play-offs d'accession à la Pro B. Ce vendredi, il défie Loon-Plage, promu dans la division, qui n'en finit plus de surprendre. Tombeurs de Tours et du Havre, deux favoris pour la montée lors des tours précédents, les Nordistes déboulent au Palais des Sports de Caen décomplexés.

ⓘ Publicité

En face, les Caennais pourront compter sur 3 000 fans déchaînés pour les porter vers un premier succès dans ce duel pour une place en finale. Cette saison, les deux équipes se sont déjà rencontrées. Elles ont chacune remporté un match, dans des duels très serrés (68-66 pour Caen à domicile, 67-65 pour Loon-Plage à la maison)

LE DIRECT RADIO

loading

A partir de 20h, suivez le match en direct dans la Grande Retransmission Sports de France Bleu Normandie. Un grand multiplex où l'on parlera basketball et football, avec les matchs du SM Caen contre Saint-Etienne en Ligue 2, et d'Avranches qui défie Cholet pour se maintenir en National.

LE FIL DU MATCH

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h au Palais des Sports de Caen.

CONFRONTATIONS - Séparés lors de la première phase du championnat, Caen et Loon-Plage se sont retrouvés pour la phase 2 de la saison de N1M. Les Caennais ont terminés bons derniers (4 victoires et 6 défaites), les Nordistes 6e (5 victoires et 5 défaites). A l'aller, dans le Nord, Loon-Plage s'est imposé 67-65. Au retour en Normandie, le CBC l'a emporté 68-66.