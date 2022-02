DIRECT - Duel franco-hongrois à quitte ou double pour l'ESBF ce samedi en Coupe d'Europe de handball

Plus que deux journées au programme dans la Phase de Groupes de l'European League pour les handballeuses de Besançon. Et dans leur Groupe A, plus qu'un seul billet disponible pour passer en 1/4 de finale ! Les Norvégiennes de Sola (sans-faute de 4 victoires en autant de journées) sont d'ores et déjà assurées de terminer à l'une des deux premières places qualificatives, alors que les Croates du Lokomotiva Zagreb (4 défaites) sont condamnées à la 4e et dernière place de la poule.

La qualification va ainsi se jouer uniquement entre l'ESBF et les Hongroises de Mosonmagyarovari qui se partagent la... 2e place du classement et qui s'affrontent ce samedi 12 février (20h), au Palais des Sports de Besançon, lors de la 5e et avant-dernière journée !

Défaite bisontine interdite pour rester dans la course aux 1/4 de finale

Les Magyares occupent, pour l'instant, la précieux strapontin grâce leur large succès du match aller (38-30) face aux Franc-Comtoises. Un nouveau revers - contre l'actuel 5e du championnat hongrois - acterait mathématiquement et définitivement la fin des espoirs européens des joueuses de Sébastien Mizoule (6e de la D1/LBE française) : en cas d'égalité de points au classement entre deux équipes, c'est la différence de buts dans leurs deux confrontations qui est prise en compte et l'ultime journée de la Phase de Groupes (20 février) compterait alors "pour du beurre", même en cas de victoire bisontine à Sola et de défaite hongroise contre Zagreb...

En résumé, la défaite est interdite pour l'ESBF ce samedi soir à domicile. Et la victoire très fortement conseillée pour continuer à conserver son destin entre ses mains lors de la 6e et dernière journée, le week end suivant ! Un match nul ne sera pas rédhibitoire, mais Alizée Frécon-Demouge et ses copines ne seront - a priori - pas vraiment en ballottage très favorable...

ESBF - Mosonmagyarovari à vivre en direct sur France Bleu Besançon (radio et web)

Comme la précédente sortie européenne, déjà décisive et conclue victorieusement à Zagreb par les Bisontines, ce duel à quitte ou double entre l'ESBF et Mosonmagyarovari est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Besançon et francebleu.fr : coup d'envoi à 20h ce samedi 12 février, avec les commentaires de Julien Laurent et sa consultante, Alice Lévêque, l'ancienne capitaine des handballeuses bisontines jusqu'à sa retraite sportive au printemps 2020.