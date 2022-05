DIRECT - Ligue féminine : vivez la finale aller Brest - Metz Handball en direct sur France Bleu Lorraine

Retrouvailles entre Pauletta Foppa, la Brestoise, et la capitaine du Metz Handball, Méline Nocandy

On prend les mêmes et... on ne recommence pas ?

Comme l'an dernier, le Metz Handball retrouve Brest en finale de la Ligue féminine. Si les Finistériennes l'avaient emporté d'une très courte tête en 2021, le contexte de 2022 est bien différent. Qualifiées sans problèmes grâce à 26 victoires en 26 rencontres de saison régulière, les Messines sont largement favorites cette année. D'autant plus après la démonstration de force réalisée à Brest Arena (victoire 24-12) il y a deux semaines. D'autant plus que Brest sera diminué par de nombreuses absences de taille (Darleux, Niakaté, Jaukovic, Kobylinska)

Mais attention ! En finale, les compteurs seront remis à zéro et, dans sa salle à guichets fermés, le BBH vendra chèrement sa peau pour son dernier rendez-vous de la saison. Le Metz Handball, lui, a encore la finale à quatre de la Ligue des champions, les 4 et 5 juin, puis la finale de la coupe de France, le 11, à disputer. Il devra gérer cela, mais s'il joue à sa vraie valeur, il doit pouvoir prendre le dessus.

Ecoutez le match en direct

Coup d'envoi dès 19 heures. Avant-match dès 18 heures dans 100% Grenats avec Grâce Zaadi, invitée d'Arthur Carmier de Letsgometz.com

L'avant match