DIRECT - Ligue féminine : vivez la finale aller Metz Handball - Brest en direct sur France Bleu Lorraine

Dès 18 h 30, et en intégralité à partir de 19 h, vivez la finale aller de la Ligue féminine de handball entre Metz et Brest sur France Bleu Lorraine, radio officielle du Metz Handball. Les Dragonnes parviendront-elles à faire tomber Brest pour la première fois en six confrontations cette saison ?

L'heure des braves à sonné !

Metz Handball et Brest se retrouvent, dès 18 heures 30, en finale aller de la Ligue féminine. Un évènement à vivre en direct sur France Bleu Lorraine dès le coup d'envoi, puis en intégralité dès 19 heures.

Jamais Brest n'a semblé si proche de prendre le dessus ...

Le club finistérien rêve d'un titre national depuis sa refondation en 2012, et il a très largement dominé les cinq confrontations directes de cette saison :

Mais les Messines ne sont plus tout à fait dans le même état qu'après la dernière rencontre entre les deux équipes...

... mais Metz monte sacrément en puissance

Depuis un mois, elles ont sensiblement haussé leur niveau de jeu. Elles sont plus constantes, plus dans le rythme. On ne gagne pas innocemment à Besançon ou Paris 92 comme les Dragonnes ont pu le faire ce mois-ci. Et leur entraîneur, Manu Mayonnade, a qualifié la dernière semaine d'entraînement d'"excellente".

Mais les Messines savent très bien qu'elles auront une chance de remporter un cinquième titre consécutif, le 24e de l'histoire du club, si Brest n'est pas à 100 %. Si Brest aussi subit cette guigne qui n'a, malgré tout, jamais lâché le Metz Handball. Les Mosellanes ont perdu leur gardienne Sako sur blessure à la veille de cette finale retour après avoir perdu leur ailière gauche internationale, Orlane Kanor, il y a quelques semaines.

Mais les récents succès ainsi que le retour du public, qui devra aider Metz a surmonter ses temps faibles qui ont coûté cher cette saison contre Brest, donnent une nouvelle dimension à cette finale.

Le direct radio

Coup d'envoi dès 18 heures 30 avec Thomas Lavaud (aux Arènes), direct intégral dès 19 heures