DIRECT - Ligue féminine : vivez la finale retour Metz Handball - Brest en direct sur France Bleu Lorraine

Trois buts sinon rien ! Pour reprendre le titre de champion de France au Brest Bretagne Handball, le Metz Handball doit l'emporter avec un écart d'au moins trois buts, suite à défaite (26-24) au match aller dans le Finistère. Une victoire de deux buts pourrait aussi suffire à condition que Brest ne marque pas plus de 23 fois. Tout autre scénario sacrerait les Brestoises.

Gagner chez soi par trois buts d'écart, Metz l'a systématiquement fait cette saison aux Arènes, mais s'il y a une leçon à retenir de la manche aller, c'est que ce qui s'est passé avant est, non pas à oublier, mais à mettre de côté. La saison régulière parfaite réalisée par les Dragonnes (26 victoires en 26 journées) ne garantit aucun avantage comptable durant cette finale. Rien n'est joué d'avance et la défaite au match aller l'a démontrer.

Fondamentalement, ce revers ne change pas grand chose. Metz reste favori, et un tel écart peut être remonté très rapidement. Surtout que, cette fois-ci, le public poussera les Messines. Ces dernières ont passé les 48 dernières heures à faire retomber l'intensité physique et émotionnelle, et sont prêtes à repartir. Mais méfiance ! Les Brestoises, mêmes diminuées restent un coriace adversaire, et sont au top de leur confiance après leur victoire de jeudi.

Vivez le match en direct

Coup d'envoi aux Arènes de Metz dès 15 h 15. Match à vivre dès 15 h sur France Bleu Lorraine avec Thomas Lavaud