DIRECT - Pro B : L'OLB se déplace à Lille, suivez le match sur France Bleu Orléans

Accident de parcours ou révélateur de maux plus profonds ? Après une série de trois victoires, l'OLB a rechuté à domicile la semaine dernière face à Antibes. De quoi rééquilibrer le bilan des Orléanais, classés 9èmes de Pro B avec huit victoires et huit défaites, juste avant de terminer la phase aller du championnat face à Lille. Un adversaire dangereux car en pleine forme : les Nordistes, 5èmes, restent sur cinq victoires lors des six derniers matches de championnat.

Les Loirétains risquent de souffrir dans la raquette. C'est déjà l'un de leurs points faibles en temps normal, mais cela pourrait s'accentuer ce soir face au lillois Bastien Vautier, l'un des meilleurs pivots de la ligue. En conférence de presse, Germain Castano n'a pas manqué de rappeler que le club cherchait toujours un poste 5 d'ici le 28 février (date de clôture des transferts). "Le marché est très compliqué. Ce sera forcément un étranger. Les championnats australiens et asiatiques se terminent bientôt, on surveille ça de près" confiait le tacticien.

Stark et Leloup ménagés à l'entraînement

Face aux Red Giants, Germain Castano pourra-t-il s'appuyer sur Jérémy Leloup et Jonathan Stark ? Rien n'est moins sûr. Les deux joueurs, blessés cette semaine, ne se sont pas beaucoup entraînés avec le reste de l'équipe.

Lille - OLB, 17ème journée de Pro B, c'est un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous à 20h pour le coup d'envoi.

