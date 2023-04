DIRECT - Pro B : La passe de quatre pour l'OLB face à Denain ?

Bobby Bobrov et les siens veulent enchaîner ce soir à CO'Met

L'OLB veut la jouer comme Julien Lepers et vise le quatre à la suite ! Ce mardi 11 avril, les basketteurs orléanais reçoivent Denain (11ème de Pro B) à CO'Met pour le compte de la 28ème journée de Pro B. Ces dernières semaines, grâce notamment à l'arrivée de Vyacheslav Bobrov dans le secteur intérieur, Orléans s'est relancé dans la course aux play-offs et occupe actuellement la 8ème place au classement. Avec trois victoires consécutives, Orléans peut signer ce soir la passe de 4, ce qui serait une première cette saison.

ⓘ Publicité

OLB - Denain, 28ème journée de Pro B, c'est un match à suivre en direct et intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Johan Blot. Rendez-vous dès 20h pour le coup d'envoi !

loading