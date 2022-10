DIRECT - Pro B : suivez la rencontre entre Champagne Basket et l'OLB

Après le traumatisme de la saison passée et cette relégation, l'OLB retrouve le chemin des parquets ce samedi 15 octobre. En l'occurrence, les parquets de Pro B avec un choc pour commencer la saison. L'Orléans Loiret Basket affronte Champagne Basket, l'autre relégué de Betclic élite. La mission s'annonce périlleuse pour Germain Castano et ses hommes, qui ont vécu une préparation très compliquée : une dizaine de défaites lors des matches de pré-saison et un mercato agité.

ⓘ Publicité

Après l'épisode Nianta Diarra au début du mois de septembre, le club a cherché pendant plusieurs semaines un pivot américain, bon en défense et capable de scorer. Mais le temps pressait et le club s'est rabattu sur un joueur bien connu de la maison, en la personne de Junior M'Bida.

Une équipe totalement prête d'ici quelques semaines ?

L'OLB espère boucler encore une recrue dans les prochains jours, à la mène, à l'arrière ou sur les ailes. Les dernières semaines furent donc très agitées et le club ne commence pas la saison dans les meilleures dispositions, comme le confie le coach Germain Castano.

Je ne vais pas raconter d'histoire : non, nous ne sommes pas prêts ! Ce n'est pas le cas de Champagne Basket pour le coup, qui a très rapidement bouclé son mercato. On va rester serein, faire le match qu'il faut. Mais on ne joue pas notre saison sur cette rencontre. Il ne faut pas stresser plus que cela.

Champagne Basket - OLB, 1ère journée de Pro B, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Julien Frenoy. Rendez-vous dès 15h pour l'avant-match.

loading