DIRECT - Pro B : Suivez le déplacement de l'OLB sur le parquet de l'Élan Chalon

C'est un retour en Pro B pour le moins compliqué. Avec seulement deux victoires et déjà quatre défaites ( dont la première à domicile la semaine dernière face à Saint-Chamond), l'OLB a du mal a trouvé la bonne formule sur ce début de championnat. Avec ce problème qui revient lors de chaque match, ce manque de consistance, cette incapacité pour l'heure à livrer un match plein du premier au dernier quart-temps.

Un effectif amoindri

Pour affronter Chalon-sur-Saône, le troisième de Pro B, Germain Castano va devoir se passer de Malela Mutuale et Jean-Fabrice Dossou, tous les deux blessés. Jérémy Leloup, malade ces derniers jours, est lui incertain. Pas l'idéal pour aborder cette rencontre et ce mois de décembre qui arrive, "moment charnière" selon le coach, avec six matches au programme.

Élan Chalon - OLB, 7ème journée de championnat, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 20h pour le coup d'envoi.

