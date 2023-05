DIRECT - Pro B : suivez le match de l'OLB sur le parquet de Saint-Chamond

Après sa très belle victoire contre Lille le week-end passé, l'OLB peut (quasiment) sceller sa place en play-offs ce soir en cas de succès sur le parquet de Saint-Chamond, un adversaire qui n'a plus rien à jouer cette saison. Germain Castano pourra compter sur le retour de Junior M'Bida. La pivot camerounais est enfin rétabli, un mois et demi après sa blessure contre l'ASA en mars dernier. Cette 33ème et avant-dernière journée de Pro B est à suivre en direct sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 20h15 pour l'avant-match !

