DIRECT - Suivez ESBF - Silkeborg en Coupe d'Europe de handball féminin

Seulement battues 27-26 à Silkeborg, lors du match aller, les handballeuses de Besançon reçoivent les Danoises ce samedi, au 2e tour retour de la Coupe EHF. Pour continuer l'aventure européenne, l'ESBF doit gagner avec au moins deux buts d'avance. Voire un seul... Match en direct à 18h.

La qualification est à portée de mains des handballeuses bisontines. Pour son grand retour en Coupe d'Europe après sept ans d'absence, l'ESBF n'a concédé qu'une courte défaite (27-26), le 14 octobre, chez les Danoises de Silkeborg en match aller du 2e tour de la Coupe EHF (EHF Cup). Alors ce samedi soir (18h), pour le match retour au Palais des Sports Ghani Yalouz de Besançon qui devrait faire le plein avec 3.200 spectateurs, une victoire avec au moins deux buts d'avance suffira aux Bisontines pour valider leur billet pour le prochain tour.

Vivez le match en direct avec les commentaires de Julien Laurent

Jusqu'à 26-25 pour l'ESBF, ça passera

Pour continuer son aventure européenne, l'ESBF peut aussi se permettre de ne gagner que d'un but contre Silkeborg... 19-18, par exemple ou encore 22-21, 24-23. Mais jusqu'à 26-25 seulement ! Car en cas d'égalité au score sur l'ensemble des deux matchs aller-retour, le réglement de l'EHF (European Handball Federation) stipule que c'est le nombre de buts marqués à l'extérieur qui donne l'avantage et la qualification ! Et en ayant perdu 27-26 au Danemark, les jeunes Bisontines pourront ainsi se contenter d'un succès 26-25 à domicile, ce samedi soir.

En revanche, si l'ESBF s'impose 28-27 ou 29-28, 30-29 et ainsi de suite, là c'est Silkeborg qui sera qualifiée... A noter aussi qu'en cas de victoire 27-26 de l'ESBF, soit une égalité parfaite sur les deux matchs, il n'y aura pas de prolongation : la qualification se jouera directement au cours de la crispante et cruelle séance des tirs aux buts !