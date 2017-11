DIRECT : Suivez ESBF - Togliatti en Coupe d'Europe de handball féminin

Battues 30-22 au 3e tour aller de la Coupe EHF, les handballeuses de l'ESBF sont surmotivées pour arracher la qualification au match retour, à Besançon, ce samedi contre Togliatti, le leader invincible du championnat russe. Suivez la rencontre sur France Bleu Besançon et francebleu.fr, dès 19h45.

L'ESBF en route pour l'exploit ce samedi soir ?!? En tous cas, pour ce match retour du 3e tour de la Coupe d'Europe EHF, dans leur ‘’’petit chaudron’’ du Palais des Sports qui devrait encore faire le plein avec plus de 3.000 supporters : les handballeuses bisontines sont surmotivées comme jamais pour tenter de remonter leurs huit buts de retard du match aller en Russie (défaite 30-22). Il y a une semaine, à Togliatti : elles ont été copieusement bousculées, dans tous les sens du terme... Alors Raphëlle Tervel, Sandrine Mariot-Delerce et leurs jeunes joueuses sont plus que revanchardes !

Comment réussir à marquer neuf buts de plus à ces Russes invincibles cette saison ?

Mission impossible, pensez-vous, pour l’ESBF de gagner avec neuf buts d’écart contre les intraitables patronnes du championnat russe cette saison (dix victoires en autant journées) qui ont remporté tous leurs matchs en marquant plus de 33 buts de moyenne ? Le défi s’annonce très compliqué, confirment toutes les Bisontines. Mais c’est possible ! En cas de match parfait… Et « on en est tout à fait capable », estime la capitaine de l’ESBF, Alice Lévêque qui rappelle également avoir déjà remonté une défaite de sept buts en Coupe d'Europe – et à l’extérieur, au match retour – avec son ancienne équipe de Mios…

Alice Lévêque, capitaine ESBF : "Il y a une vraie stratégie à suivre pour créer l'exploit..." Copier

Et puis, ’’coach Tervel’’ compte aussi beaucoup sur la stratégie travaillée durant toute la semaine d’entraînement et sur l’orgueil de ses jeunes Bisontines, « très énervées toute cette semaine » après avoir également visionné la vidéo de leur frustrante défaite du match aller en Russie !

Raphaëlle Tervel, coach ESBF : "J'accepte de me faire avoir à l'extérieur, mais pas à domicile (par les arbitres)... alors nos spectateurs vont aussi avoir un rôle archi prépondérant !" Copier

Matinée shopping à Besançon pour les Russes, à la veille du match retour

Les handballeuses de l’ESBF sont donc remontées comme des pendules ! Et pendant ce temps-là, les joueuses du Lada Togliatti ont préparé ce match retour à leur façon... Traditionnel entraînement de veille de match, ce vendredi soir. Mais avant, c'était matinée shopping (!) dans la galerie marchande de Besançon Châteaufarine. « Parce qu’il fallait bien occuper nos joueuses avant l’unique entraînement » programmé entre l’arrivée en France – ce jeudi après-midi – et le match de ce samedi, explique le coach des Russes. Mais n’y voyez surtout pas de la prétention, prévient Levon Akopyan et ses quarante d’expérience d’entraîneur de très haut-niveau : « je ne fais pas des louanges éternellement à mes joueuses »…

Matinée shopping à Besançon pour les Russes du Lada Togliatti (Reportage de Julien Laurent) Copier

ESBF - Togliatti : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Besançon et francebleu.fr, dès 19h45 !