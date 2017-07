Direction le Danemark (ou Chypre) pour le grand retour en Coupe d'Europe des handballeuses de Besançon

Après sept ans d'absence en Coupe d'Europe, l'ESBF inaugurera son grand retour contre Silkeborg ou Nicosie, mi octobre. Danoises et Chypriotes seront opposées au 1er tour de la Coupe EHF et le vainqueur affrontera les handballeuses bisontines, directement qualifiées pour le 2e tour.

L’ESBF est donc (partiellement…) fixée, à l’issue du tirage au sort des deux premiers tours de la Coupe EHF 2017-2018 qui se déroulait à Vienne (Autriche), ce mardi.

Women's #EHFCup Round 2: Winner @SVoel /Nicosia vs E.S Besancon Feminin (FRA), H.C. Zalau (ROU) vs Winner Ankara/Ionias — EHF Live (@EHF_Live) July 18, 2017

Exemptées du premier tour au mois de septembre – grâce à leur belle 4e place du dernier championnat de France de D1 (LFH) – et directement qualifiées pour le 2e tour, les handballeuses bisontines débuteront leur campagne européenne, mi octobre, face aux Danoises de Silkeborg. Très vraisemblablement… Car le 5e du championnat du Danemark, la saison dernière, part assez largement favori dans son duel du premier tour de la Coupe EHF qui l’opposera aux modestes Chypriotes de Nicosie, toujours éliminées dès leur entrée en lice en Coupe d’Europe depuis de longues saisons…

Match retour à domicile pour les Bisontines !

Une certitude, pour l’heure : l’ESBF ne fêtera pas à domicile son grand retour sur la scène européenne depuis sa dernière participation qui remonte au 21 mars 2010 (élimination en 1/4 de finale de la Challenge Cup par les Allemandes de Buxtehude). Son match aller du 2e tour de la Coupe EHF 2017-2018 se jouera à l’extérieur, le week-end du 14 octobre.

Pour son grand retour en Coupe d'Europe mi octobre @ESBF_Handball affrontera le vainqueur de Silkeborg-Voel (DAN) - Latsia-Nicosie (CHY) ! pic.twitter.com/iz4C1kkciJ — France Bleu Besançon (@bleubesancon) July 18, 2017

Mais pour les jeunes joueuses de Raphaëlle Tervel, qui viennent tout juste de débuter leur longue préparation estivale, ce lundi 17 juillet : ça reste, a priori, un avantage de pouvoir jouer le match retour – souvent décisif – dans leur ’’petit chaudron du Palais des Sports’’ de Besançon, le week-end du 21 octobre.

Le championnat danois de handball féminin est le meilleur d’Europe…

Et ça ne sera sans doute pas de trop, si l’ESBF affronte bel et bien les Danoises de Silkeborg. La 1ere Division de handball féminin au Danemark affiche le meilleur coefficient EHF au classement des championnats européens, devant la Hongrie, la Russie et la Norvège. La D1 française (LFH), elle, pointe à la 7e place de ce classement.

L'ESBF affrontera donc le vainqueur du match entre le Latsia Nicosia et Silkeborg ! pic.twitter.com/cL6rd3oCmM — ESBF Handball (@ESBF_Handball) July 18, 2017

Deux autres équipes françaises sont qualifiées pour la Coupe EHF 2017-2018 : Dijon (5e de la dernière saison de D1) affrontera les Italiennes de Salerne au 1er tour (mi septembre) et sera opposé, en cas de qualification, aux Danoises de Copenhague au 2e tour. Quant à Issy-Paris (3e du dernier championnat de France), exempté du 1er tour comme l'ESBF : son entrée dans la compétition au 2e tour, mi octobre, se fera contre les Norvégiennes de Glassverket.