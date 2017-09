Philippe Médard, l'ancien gardien de l'équipe de France de handball, est mort

Philippe Médard, ancien gardien de l'équipe de France de handball, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi d'une longue maladie. Il avait 58 ans. En 1992, il avait participé à l'aventure des Bronzés aux JO de Barcelone.

Le 1er grand gardien de but du handball français, Philippe Médard, s'est éteint cette nuit. 😥😥😥 pic.twitter.com/UJZpa9G1wt — Handball-lefilm (@handballlefilm) September 30, 2017

Un sacré palmarès

Philippe Médard a été gardien de but en équipe de France 1988. Il a décroché une médaille de bronze avec l'équipe de France lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Il a également été sacré sept fois champion de France avec les clubs de Saint-Maur, Gagny et Nîmes.

Une terrible disparition

« Sa disparition est terrible. Il était peut-être le plus doué de sa génération. Il est aussi celui qui a le plus brûlé la chandelle par les deux bouts; et ce n'est pas seulement une formule. Il était malade depuis un certain temps et son organisme était fatigué », a réagi l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (1985-2001) Daniel Costantini.