Dix ans après, Taylor Rochestie va rejouer pour Le Mans Sarthe Basket

Il s'est préparé avec Le MSB mais sans jouer les rencontres amicales. Finalement, Taylor Rochestie commencera bien la saison avec les Tangos.

Le meneur de 36 ans a signé ce jeudi avec le club de basket du Mans, qui cherchait une solution pendant que Kaza-Kajami-Keane se remet de sa blessure au genou, expliquait mardi le président du MSB, Christophe Le Bouille, sur France Bleu Maine. Les difficultés administratives liées à son contrat en Chine, où il ne peut pas se rendre pour l'instant, ont finalement été levées.

"Prêter main-forte" au club

Lors de la saison 2011-12, Taylor Rochestie avait emmené le MSB en finale des play-off, ce qui en fait pour le club "un des meneurs les plus marquants de son histoire".

Dix ans et plus de 100 matches d'Euroleague plus tard, il vient "prêter main-forte" au club, avec lequel il a conservé de bons rapports. Le meneur américain aux passeports monténégrin et israélien s'était déjà entraîné au Mans en fin de saison dernière, faute de pouvoir rejoindre le club israélien où il était sous contrat.