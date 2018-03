Nantes, France

La commission d'appel de la fédération française de handball (FFHB) a tranché ce mardi après-midi : le HBC Nantes devra bien rejouer dix minutes du quart de finale de la Coupe de France contre Nîmes, ce vendredi dans la salle de la Trocardière (à Rezé), "entre 16 heures et 20 heures". Le match avait été remporté 27/26 par le H le 10 mars dernier, mais à l'issue de la rencontre, Nîmes avait posé une réclamation : les Nantais avaient en effet joué à huit (au lieu de sept) pendant quelques secondes, ce que ni le's arbitres ni le délégué du match n'avaient vu. La FFHB décide donc de faire rejouer la rencontre au moment où ce fait de jeu s'est déroulé, soit à dix minutes et douze secondes de la fin. Le HBC Nantes sera alors mené 23/22 et privé d'un joueur pendant deux minutes (sanction infligée au pivot nantais Romaric Guiho).

Mais le président du HBC Nantes, interrogé par France Bleu Loire Océan, ne décolère pas et adresse ce message aux supporters du H : "je leur demande de ne pas se précipiter sur la billetterie du club pour acheter une place [pour ces dix minutes de match]. De toute façon, elle n'est pas ouverte dans l'immédiat. Nous allons réfléchir avec les dirigeants, le staff, les joueurs, avant de décider ce qu'on va faire. On pourrait jouer ces dix minutes, ou être forfait, ou saisir le CNOSF", explique Gaël Pelletier qui espère que le comité national olympique et sportif français se saisisse du dossier, avant vendredi. Le président du HBC Nantes estime que cette décision "ne respecte pas les joueurs", en leur imposant de jouer entre un match de championnat (mercredi soir face à Toulouse à domicile) et le huitième de finale retour de la Ligue des Champions dimanche après-midi à la Trocardière (face au club biélorusse de Brest) : "cela nous prive surtout d'une journée d'entraînement avec un match capital pour nous et le handball français" (ndlr. une qualification du H en quart de finale de la Ligue des Champions). Bref, ces dix minutes contre Nîmes seront-elles rejouées vendredi ? Le suspense est entier ce mardi soir.