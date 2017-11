Dordogne : après Quincy Diggs, le BBD s'apprête à recruter un nouveau pivot

Alors que le Boulazac Basket Dordogne vient tout juste d'accueillir sa nouvelle recrue, Quincy Diggs, le club annonce l'arrivée d'un nouveau pivot très prochainement. Il devrait remplacer Darnell Jackson.

Il souffle un vent de renouveau au Boulazac Basket Dordogne. Après l'arrivée du l'ailier Quincy Diggs, c'est un nouveau pivot que cherche désormais le BBD. Il jouera à la place de l'américain Darnell Jackson.

"Darnell n'est pas adapté à cette ligue. Nous cherchons une solution d'arrangement avec lui" explique Claude Bergeaud, l’entraîneur du BBD.

Au coeur du problème également, le fait qu'un club n'ait le droit qu'à quatre joueurs US. Or le BBD en possède actuellement cinq depuis l'arrivée de Quincy Diggs.

Pour résoudre ce problème, le Boulazac Basket Dordogne est déjà en négociation avec un joueur européen. Il pourrait arriver dans l'équipe d'ici quelques jours. Le club périgourdin doit également chercher une solution de reclassement pour Darnell Jackson rapidement.

Quincy Diggs prend ses marques

Du côté du nouvel ailier Quincy Diggs, le joueur de 27 ans a fait son premier entrainement avec ses nouveaux coéquipiers ce samedi soir. "Je me sens bien avec l'équipe, j'attends de voir la suite de l'entrainement mais je me sens confiant. Quand je suis arrivé j'ai vu que l'équipe était en bas du classement mais ça ne me fait pas peur, je vais tout faire pour sauver l'équipe et pourquoi pas rêver des play off. J'ai découvert le Palio et il parait que l'ambiance pendant les matchs est super donc j'ai vraiment hâte de jouer ici" explique le basketteur.

Prochaine étape, samedi prochain à 20h au Palio contre le club de Strasbourg.