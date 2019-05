Dounia Issa, nouvel entraîneur du Mans Sarthe Basket

Le Mans, France

Le nouvel entraîneur du MSB ne devrait avoir aucun mal à s'adapter à l'équipe : Dounia Issa remplace Eric Bartecheky, en partance pour Gravelines-Dunkerque, après avoir été son assistant depuis deux saisons. Arrivé au Mans Sarthe Basket dès 2012, il a joué pendant quatre saisons avec les tangos, occupant même le rôle de capitaine. Il doit maintenant les entraîner jusqu'en juin 2021, pour deux saisons. Il sera assisté d'Antoine Mathieu et d'un second technicien qui doit encore être choisi, indique le MSB.

Dounia ISSA est notre nouveau coach jusqu'en 2021 ! 😀 pic.twitter.com/uXQjOWR09d — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) May 29, 2019

"De beaux challenges nous attendent"

"C’est à la fois une immense fierté personnelle et le sens du devoir qui m’animent. Avoir franchi toutes les étapes, obtenu les diplômes en fournissant le meilleur de moi-même pour _bénéficier de l’opportunité de mener le MSB est un bel accomplissement_", explique le nouvel entraîneur.

Après une fin de saison décevante pour les manceaux en playoffs, et avec la Coupe de France qui leur échappe, le nouveau coach a pour objectif de retrouver le niveau à celui de l'an dernier. "De beaux challenges nous attendent et je me projette déjà vers l’avant pour les réussir avec le staff et le club", conclut Dounia Issa.