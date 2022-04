Dragons de Rouen : "ces joueurs-là je peux difficilement leur reprocher leur saison", explique le manager

Les Dragons de Rouen n'ont pas démérité lors de ces playoffs. Eliminés ce dimanche lors du dernier match des demi-finales face à Angers (7-1), ils avaient réussi à prendre l'avantage la semaine dernière dans la série. "C'était une série difficile, on savait que ça allait être très serré. Là où on est déçu, hier (ce dimanche) ça a été notre pire match depuis longtemps. On a été vite mené 2-0", explique Guy Fournier, le manager général du RHE.

Changement de manager et d'entraîneur après cette saison ?

"Moi cette année, ces joueurs-là je peux difficilement leur reprocher leur saison puisqu'ils ont fait une campagne européenne en CHL qui restera historique à mon avis. On n'est pas prêt de revoir une équipe française qui soit en quarts de finale", analyse Guy Fournier. "Cela faisait des années que la France voulait une place dans ce championnat. On a joué le coup à fond".

Au total cette saison, les Dragons ont joué 77 matchs toutes compétitions confondues. "On a été très très éprouvé cette année par des éléments extérieurs, des blessures, hier on joue encore sans quatre joueurs réguliers", poursuit le manager RHE. Le RHE qui a toujours été en finale des playoffs depuis 2015, depuis sept ans.

Et la suite ? Toujours avec le manager général du RHE à la tête des Dragons ? "On n'a pas travaillé sur tous les dossiers. On va commencer par se poser avec notre président. Rediscuter avec les coachs, notre organisation. Et on verra la suite", conclut Guy Fournier.