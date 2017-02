Du basket,de Parker, des bleus et d'une épopée

Un hommage à la génération Tony Parker. Un livre aux éditions Hugo Sport vient de sortir sur le thème de cette équipe confectionnée autour du génie, meneur de jeu.

Un peu plus de 200 pages des photos belles en veux-tu en voilà, de l'hagiographie justifiée, le livre est un hymne à la génération dorée emmenée et comment ! et de quelle manière ! par Tony Parker, tout bonnement, lui, le meilleur joueur de l’histoire du basket français. L’ouvrage retrace, année après année, l’ascension de l’équipe de France avec les témoignages des joueurs, d'entraineurs, de dirigeants, d'observateurs. Epopée de seize années d’une bande avec Boris Diaw, Florent Petrius, Nicolas Batum ou Mickaël Gelabale. Benjamin Henry est journaliste sportif, il est l’un des auteurs du livre.

« Génération Parker, au revoir et merci » préface de George Eddy. aux éditions Hugo Sport. 25 euros.Ca les vaut !