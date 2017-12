Orléans, France

Le leader du championnat contre le deuxième (ex-aequo avec Roanne) : cette affiche entre l'OLB et Lille promet ! Les Orléanais sont toujours invaincus en Pro B, avant cette neuvième journée ; Lille, de son côté, n'a perdu qu'un seul match. L'enjeu est donc simple pour les Orléanais : soit ils creusent l'écart avec un concurrent pour la montée, soit ils voient leurs adversaires revenir à leur hauteur.

Meilleure attaque contre meilleure défense

D'un point de vue statistique, Lille est actuellement la meilleure défense de Pro B (moyenne de 64,5 points encaissés). Un sacré défi pour l'OLB, meilleure attaque (moyenne de 89,3 points marqués). "Ça va être un bon test", estime l’entraîneur Germain Castano. "On va voir ce qu'on est capables de faire contre une équipe qui défend très très fort." Le coach a d'ailleurs fixé des objectifs : "Si Lille nous limite à 65 points chez nous, on aura beaucoup de mal. Mais si on arrive à mettre 80 points, je pense qu'on sera dans nos standards."

De son côté, Gaylor Curier, arrière/ailier de l'OLB, préfère ne pas penser à cette statistique. "On nous en parle tous les jours ! Mais on risque de se brider nous-mêmes en se disant que Lille est la meilleure défense et qu'il va falloir jouer différemment et marquer plus", avertit l'ancien joueur de Rouen. "Il faut jouer notre jeu et c'est cela qui fera que leur défense explosera".

"Ce n'est pas parce qu'on a gagné 8 matchs, qu'on va en gagner 34" - Germain Castano

Avec 8 victoires en 8 matchs de Pro B, l'OLB doit aussi faire attention à ne pas s'enflammer. Germain Castano essaie de "faire comprendre aux joueurs qu'ils doivent continuer à avoir faim et surtout de jamais rentrer dans une zone de confort". L'entraîneur est tout de même rassuré par ce qu'il voit au quotidien : "Ils n'en ont jamais assez, c'est ce qui me plaît dans cette équipe."

L'OLB à l'entraînement avant son match face à Lille. © Radio France - Etienne Escuer

Germain Castano met toutefois en garde : "Attention, ce n'est pas parce qu'on a gagné 8 matchs, qu'on va en gagner 34. Un jour, on se fera battre. Peut-être même 2, 3 ou 4 fois, le moins possible, j'espère. Mais pour l'instant, les garçons ont une seule chose en tête : battre Lille." Selon Gaylor Curier, l'OLB "est le grand méchant loup, et il va falloir qu'on soit bons car les autres équipes ont beaucoup de choses à prouver contre nous".

L'OLB veut pouvoir compter sur son public

Les Orléanais espèrent pouvoir compter sur leur public, ce soir. Après quatre matchs de championnat à domicile, le Palais des Sports affiche une moyenne de près de 2200 spectateurs. C'est loin d'être honteux en Pro B, mais pas non plus exceptionnel. "Quand on joue à l'extérieur et qu'on tombe sur un public qui pousse, ça freine un peu les jambes", confie Gaylor Curier. "Le fait d'entendre des gens qui crient, qui sont là, il y a un déferlement d'adrénaline, et ça nous pousse à aller plus vite, plus haut, plus fort."

Après une saison difficile pour les supporters, Germain Castano lance donc un appel aux Orléanais. "On a besoin à 300% du public. Venez ! Quoi qu'il arrive, l'équipe se donne, les joueurs sont fiers de porter ce maillot. Maintenant, on veut être très très fier du public qu'on a. On veut absolument les entendre parce qu'on en a besoin, je vous le garantis."

"J'aimerais que les autres viennent ici en se disant que c'est dur de jouer à Orléans" - Germain Castano

Sur le terrain, cet OLB 2017/2018 fait plaisir à regarder. L'équipe a inscrit à deux reprises plus de cent points depuis le début du championnat. Ce soir, dans le choc face à Lille, l'équipe aura bien besoin de son public, poursuit Germain Castano. "Il y a aura des moments difficiles dans ce match", confie-t-il. "Mais c'est justement dans ces moments-là qu'on aimerait sentir que le public a confiance en nous, qu'il est prêt à supporter les joueurs, à les aider." Le coach lance d'ailleurs un défi aux supporters : "J'aimerais que les autres viennent ici en se disant que c'est dur de jouer à Orléans parce qu'il y a du monde sur le terrain, mais aussi parce qu'il y a du monde dans les tribunes".

OLB-Lille, coup d'envoi à 20h30, ce soir, au Palais des Sports d'Orléans. Blois, de son côté, se déplace à Caen, à 20h.