Duel au sommet pour le HBC Nantes face au PSG

Nantes, France

C'est encore une fois le PSG qui se dresse sur la route du HBC Nantes ce jeudi soir. Encore une fois parce que les deux équipes se sont déjà affrontées lors du Trophée des champions en ouverture de la saison, elles sont dans la même poule de Ligue des champions, elles étaient déjà opposées en quarts de finale de la Coupe de Ligue la semaine dernière et elles se retrouvent donc ce jeudi pour la treizième journée de championnat.

Le H et le PSG totalisent 11 victoires chacun, cette saison, en championnat

Et c'est un duel au sommet puisque, ce qui est en jeu, c'est la place de leader du championnat. Les Parisiens ont l'avantage pour l'instant, avec un point d'avance sur le H. Les deux clubs comptabilisent 11 victoires chacun. La différence, c'est que le PSG est invaincu cette saison. La seule fois où il n'a pas gagné, il a fait match nul, alors que les Nantais se sont eux inclinés contre Chambéry.

Pour repasser devant, les joueurs nantais compteront sur leurs supporters ce jeudi soir. Sur ce gros plus qui les aidera, on l'espère, à mieux résister aux Parisiens que la semaine dernière en Coupe de la Ligue à Paris. Le H est revenu frustré de ce déplacement parce qu'il a compté jusqu'à sept buts d'avance avant de finale s'incliner de quatre (34 à 30).

Les Parisiens sont encore plus fort cette saison parce qu'ils jouent plus collectivement qu'avant

Ils devront aussi faire un match parfait du début à la fin prévient leur entraîneur, Thierry Anti. "Paris est encore plus fort cette saison que la saison dernière parce qu'ils jouent plus collectivement qu'avant. Et comme c'est déjà une équipe où il y a des sacrés joueurs, quand le ballon est lancé correctement, quand on fait une bonne passe à son partenaire, quand on cherche pas à tirer la couverture à soi... Vu la qualité de l'effectif, ça devient très difficile".

C'est limite une équipe parfaite. Mais le cran qui nous sépare d'eux n'est pas si grand

Impressionné aussi par le PSG version 2018-2019, l'arrière gauche Olivier Nyokas : "quand on regarde, sur le papier, c'est limite une équipe parfaite. Sur tous les postes, ils ont des joueurs extraordinaires. Ce qui me surprends, c'est qu'ils font preuve de beaucoup de sérénité et de calme. Et, même quand ils ne jouent pas bien, ils ne paniquent pas et ils réussissent à gagner les matchs".

Le PSG est donc favori de cette nouvelle rencontre. Mais Thierry Anti tempère : "mais le cran n'est pas si important que ça. La preuve c'est qu'à chaque fois on rivalise vraiment dans les matchs contre eux".

Match à guichets fermés mais en direct sur France Bleu Loire Océan

Une victoire permettrait au HBC Nantes de prendre un avantage important en vue de son objectif de la saison, le titre de champion de France, et de terminer l'année par une très belle fête avec ses supporters dans le bouillonnement de la hall XXL de la Beaujoire. Toutes les places pour cette rencontre ont en effet été vendues depuis longtemps. Mais vous pourrez la suivre en direct sur France Bleu Loire Océan à partir de 20h30.