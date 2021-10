Duel d'Européennes cruellement perdu par l'ESBF face à Paris 92 en D1 Féminine de handball

Passée sa défaite chez l'ogre messin en ouverture du championnat, ce 8 septembre, l'ESBF avait bien lancé sa saison ensuite. Deux victoires consécutives : contre Plan-de-Cuques (29-20) puis à Chambray-Touraine (26-25 sur le fil, grâce au dernier but de Clarisse Mairot à 20" de la fin), déjà battu au printemps dernier par les handballeuses bisontines en finale Aller-Retour pour la 3e place du championnat de France 2020-2021.

Et ce samedi soir, après les Chambraisiennes, c'est un nouveau duel entre équipes qualifiées pour la Coupe d'Europe cette saison qui était au menu des Franc-Comtoises lors de la 4e journée de D1/Ligue Butagaz Energie. Et du plus costaud encore, avec la réception du très ambitieux Paris 92 qui débarquait avec son entame parfaite de trois succès (Chambray-Touraine, à Fleury-Loiret, Nantes) en autant de matchs dans ce nouvel exercice 2021-2022... Un choc de haut de tableau qui a tenu toutes ses promesses et cruellement perdu par l'ESBF au final (25-26), malgré une excellente entame (3-0, 3' / 5-2, 7' / 6-4, 11') et un dernier quart d'heure de feu...

Un gros éclat juste avant la mi-temps finalement fatal...

Dans leur bouillant Palais des Sports, de nouveau bien rempli (2.300 spectateurs/supporters environ), les Bisontines ont fait trembler la meilleure défense de ce début de saison. Seulement 21 buts encaissés en moyenne pour les Franciliennes et leur gardienne -franc-comtoise et des Bleues aussi- Cathy Gabriel, l'ex de l'ESBF qui tournait à 10,3 arrêts par match (3e bilan du championnat) mais qui a dû se contenter de la moitié (5) ce samedi soir ! Alors que son homologue de l'ESBF, Roxanne Frank, a continué sur ses excellents standards (encore 9 arrêts) avant d'être élue meilleure joueuse de la partie.

Mais les grandes gagnantes de la soirée sont bien les Parisiennes, qui ont réussi à creuser un écart assez conséquent dans les cinq dernières minutes de la première période (7-9, 16' / 11-12, 25' / 11-16, mi-temps) ! Et à le maintenir, jusqu'au bout, sur le fil, face à la tonitruante réaction des joueuses de Sébastien Mizoule au coeur du seconde acte (17-22, 43' / 22-22, 50' / 23-23, 53' / 23-26, 57' / 25-26, 59') et jusqu'à l'ultime tir de Camille Aoustin détourné par Cathy Gabriel à la dernière seconde...

Le classement de la D1/LBE après la 4e journée

Frustrante première défaite de la saison à domicile, donc pour l'ESBF toujours privée de ses deux demi-centres, talentueuses et expérimentées, Alizée Frécon-Demouge et Line Uno dont les retours à la compétition sont attendus durant ces mois d'octobre et de novembre, après leurs soucis respectifs aux genoux. Les Bisontines restent malgré tout bien installées dans la première moitié du classement, en partageant la 5e place avec Nantes, Toulon et Mérignac. Avec quand même 4 points de retard sur leur prochain adversaire (20 octobre), Bourg-de-Péage toujours surprenant co-leader invincible aux côtés de Paris 92 et Metz !

Sous les yeux du staff des Bleues championnes olympiques à Tokyo avant le France - République Tchèque de ce 6 octobre à Besançon

Il y avait donc du bon monde ce samedi au Palais des Sports de Besançon. Sur le terrain : côté parisien avec Catherine Gabriel ou encore l'Espagnole Lara Gonzalez, vice championne du monde 2019 et ancienne capitaine de l'ESBF la saison dernière (4 buts ce samedi). Et côté bisontin, aussi, avec notamment Clarisse Mairot (20 ans) et Lucie Granier (22 ans), deux des petites nouvelles convoquées dans la grande équipe de France A qui disputera son premier match post JO ce mercredi 6 octobre (21h) -contre la République Tchèque en qualifications pour l'Euro 2022- dans ce même Palais des Sports de Besançon où le sélectionneur Olivier Krumbholz et son staff des Bleues étaient déjà présents en spectateurs avisés de cet ESBF - Paris 92 ce samedi soir.

À la veille du début du stage de préparation de la sélection française en terre bisontine, ce dimanche. Jolies récompense et reconnaissance pour cette historique place forte du handball (féminin) hexagonal qu'est Besançon, que d'accueillir le retour à la compétition des médaillées d'or olympique 2021 !