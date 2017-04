Duel pour un maintien entre l'OLB et Cholet

Bloqué à la 17e place, celle de premier relégable, l'OLB reçoit Cholet (15e) ce vendredi soir dans le match de la peur de la 26e journée de Pro A. Pour continuer à croire au maintien, les Orléanais doivent renouer avec la victoire face à un concurrent direct. Micah Downs fait lui son grand retour.

De la sérénité! L'OLB en avait bien besoin pour préparer la réception de Cholet, match capital en vue du maintien face à l'un de ses concurrents directs. Mais la semaine n'aura pas été de tout repos pour le club orléanais. Après la lourde défaite encaissée au Portel (85 à 63) vendredi dernier, l'OLB a du faire face à la polémique, celle qui entoure les 100 000 euros d'aides que la mairie s'apprête à voter ce lundi en conseil municipal "afin de permettre au club de se maintenir au sein de l'élite du basket français" et d'"accompagner la structure qui vient de renforcer son équipe" avec la récente arrivée des 3 recrues JP Prince (USA), Gabriel Olaseni (GB) et Nemanja Milosevic (Monténégro). Une subvention supplémentaire qui s'ajoute au million d'euros (sur un budget total de 3,9 millions d'euros) que la mairie verse déjà au club chaque année et qui fait grincer des dents du côté de l'opposition municipale mais aussi des autres clubs sportifs orléanais et de leurs supporters (très actifs sur les réseaux sociaux). La mairie qui n'avait pas donné suite à nos demandes d'interview est finalement sortie de son silence par l'intermédiaire d'un tweet du maire lui-même, Olivier Carré, répondant aux attaques sur twitter. Mais toujours pas de commentaire de la part du club...

Le capitaine Kyle McAlarney (de dos) était le premier à l'entraînement ce jeudi matin pour travailler son tir avec son coach Thomas Drouot © Radio France - Benjamin Glaise

Verdell Jones sort du groupe, Micah Downs revient

La semaine de l'OLB a aussi été marquée par la mise à pied à titre conservatoire de l'un de ses joueurs, l'Américain Verdell Jones qui ne jouera donc pas ce vendredi soir contre Cholet. C'est son comportement qui serait en cause mais le club ne veut pas en dire davantage sur les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Cela a-t-il un impact sur le groupe ? "Non, répond le coach Thomas Drouot, ça a été fait dès le début de la semaine. Derrière on a fait une semaine normale de travail pour préparer ce match de Cholet donc il n'y a pas eu plus de perturbation que ça dans notre semaine de travail." Arrivé en décembre dernier, l'arrière américain, très en vue lors de ses premiers matches n'avait plus le même rendement depuis quelques semaines et son temps de jeu s'était largement étiolé. Il devrait être reçu par la direction la semaine prochaine pour connaître la suite de cette affaire. Dans ce contexte, le retour de blessure de l'ailier Micah Downs tombe presque à pic. La règle des quotas du nombre de joueurs américains fixée par la Ligue Nationale de Basket aurait obligé le club a laisser l'un de ses 5 Américains en tribune ce vendredi soir.

Je suis très excité d'être de retour sur le parquet avec mes coéquipiers, mes entraîneurs et les supporters - Micah Downs

L'ailier Micah Downs de nouveau à l'entraînement cette semaine fera son retour sur le parquet ce vendredi soir face à Cholet © Radio France - Benjamin Glaise

Après 2 mois et demi d'absence et une blessure aux abdominaux, le retour de Micah Downs, deuxième meilleur marqueur de l'OLB cette saison, va faire du bien dans le sprint final pour le maintien. "Il s'est entraîné cette semaine avec nous. Bon, il ne s'entraîne pas encore normalement mais on n'espère qu'il va pouvoir nous donner quelques minutes" note son entraîneur rassuré de pouvoir de nouveau compter sur lui : "On est content de le retrouver dans le groupe parce que c'est un joueur important de notre équipe qui nous a beaucoup manqué que ce soit à l'entraînement ou pendant les matches. On espère pouvoir l'utiliser pour toute la fin de saison en sachant qu'il va monter en puissance petit à petit. Après deux mois et demi d'arrêt on ne peut pas lui demander d'être directement à son meilleur niveau. Il a fait un bon travail physique dès la semaine dernière donc il est loin d'être à la rue mais il est loin d'être à 100%." Micah Downs avait lui aussi hâte de retrouver l'équipe et les terrains : "Je me sens bien. Tout rentre dans l’ordre. Vous savez, le basket c’est une grande partie de ma vie, donc c’était dur de ne pas jouer pendant plus de 2 mois. Mais je suis très excité d’être de retour sur le parquet avec mes coéquipiers, mes entraîneurs et les supporters. Je vais tout faire pour que ce club reste en vie dans la course au maintien." Ce qui est sûr c'est qu'avec le retour de l'ailier de Seattle, les 3 recrues et ses cadres, l'OLB présente sur le papier son visage le plus attractif depuis le début de la saison. De bonne augure à l'heure où se joue son avenir dans l'élite du basket français.

Philippe Hervé et Ben Dewar à l'honneur

Avec la réception de Cholet, les supporters orléanais vont aussi retrouver des têtes bien connues. Celles de David Noel (à l'OLB de 2013 à 2016) mais surtout Ben Dewar (2005-2008), joueur emblématique de la montée en Pro A, et Philippe Hervé (2005-2014), le coach qui a fait passer le club de la Pro B à l'Euroleague. D'ailleurs, au Palais des Sports, on devrait ressortir et accrocher au mur les maillots des deux derniers en leur honneur. Pour Kyle McAlarney, ce sera l'occasion de retrouver son ancien entraîneur, celui qu'il présente comme "le meilleur coach qu'il ait eu dans [sa] carrière" : "C'est un grand entraîneur et nous avons noué de bonnes relations. Je l'apprécie vraiment en tant que coach et en tant qu'homme, donc forcément ça sera spécial pour moi de le retrouver. Mais honnêtement je ne veux pas y penser car je veux d'abord gagner. Après le match j'irai le voir, je lui serrerai la main, je lui souhaiterai le meilleur et je le remercierai pour ce qu'il m'a apporté. Mais avant toute chose nous devons gagner, donc ça sera pour après le match." Il en sera surement de même pour les supporters, partagés entre la joie de retrouver les anciens et l'envie primordiale de voir leur équipe l'emporter.

Dernières consignes du coach Thomas Drouot à ses joueurs avant l'entraînement ce jeudi matin © Radio France - Benjamin Glaise

Il faut être prêt pour la guerre - Thomas Drouot

De son côté, Thomas Drouot ne veut pas dramatiser cette rencontre en particulier : "De toute façon, ils [les matches] sont tous importants maintenant. Si on gagne contre Cholet, on ne sera pas maintenu et si on perd ce [vendredi] soir on ne sera pas en Pro B. Il restera 8 matches derrière. Ce qui est sûr c'est qu'on a besoin de victoire et le plus tôt possible." Pour le coach orléanais, son équipe va devoir montrer un autre visage que celui entrevu au Portel : "Le message que j'ai fait passer aux joueurs c'est qu'il faut être prêt pour la guerre maintenant dès la première seconde du match parce qu'on rentre dans une phase où c'est compliqué, où on est en difficulté, où pour l'instant c'est nous qui sommes relégables. Il faut qu'on ait un peu plus cet esprit guerrier dès la première seconde du match. On l'avait eu sur les matches d'avant. On ne l'avait pas eu au Portel. Maintenant il faut une réaction."

Au match aller perdu 86 à 81, Marcellus Sommerville (2e en partant de la gauche) avait été le meilleur marqueur orléanais avec 17 points inscrits © Radio France - Benjamin Glaise

Cholet, l'une des meilleures équipe de Pro A à 3 points

Et face à une équipe de Cholet, qui s'est renforcée avec l'arrivée de deux recrues (les Américains Marcus Williams et Malcolm Rhett) et qui reste sur une victoire écrasante sur Le Mans (78-58), il faudra empêcher ses snipers d’enchaîner les paniers à 3 points, la spécialité du club des Mauges. "Il y a beaucoup de joueurs à plus de 40% de réussite à 3 points ce qui est énorme. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très intense et qu'on ne les laisse pas développer leur jeu. Il ne faut pas que l'on perde les duels comme on l'a fait au Portel parce que ça peut leur donner des tirs à 3 points et avec la qualité de cette équipe dans ce domaine-là, c'est très dangereux." Battu à 2 reprises cette saison par Cholet (86 à 81 en championnat et 86 à 76 en amical), l'OLB tentera donc de faire mentir l'adage "jamais deux sans trois" pour poursuivre sa mission maintien.