A chaque jour ou presque son actualité en ce moment à la JS Cherbourg handball. Après l'annonce de la retraite de Morgan Youf-Pinsault, l'annonce de la fin de contrat anticipée de l'entraîneur Cherif Hamani, c'est cette fois l'arrivée d'un nouveau joueur qui a été officialisée ce jeudi.

Privée de plusieurs de ses joueurs cadres blessés (Enrique Plaza Lara, Ayhan Alexandre, et désormais Morgan Youf-Pinsault), la JS Cherbourg se retrouvait en situation délicate pour aborder les 3 derniers mois décisifs du championnat de Proligue. Les dirigeants et le staff ont donc oeuvré aussi vite que possible pour trouver une solution, et recruter un joker médical. "Pour cela, _il fallait que les blessures de nos joueurs soient validées, et que l'on obtienne différents feux verts des instances du hand français_", souligne Marcel Clairet, le conseiller spécial du président de la JSC.

A Cherbourg pour acquérir du temps de jeu

Les derniers accords sont intervenus ce jeudi matin, alors même que le joueur convoité par Cherbourg était déjà sur place, et s'était déjà entrainé mercredi soir avec le groupe pro. Ce joueur, c'est Dylan Grandjean, arrière de 22 ans jusque-là membre du groupe pro du club de Nîmes qui évolue en Starligue. Mais lui n'était que remplaçant, trop souvent sur le banc, ou cantonné aux matchs avec la réserve du club en N2. "Quand on passe un an sur le banc, on en a marre. J'ai pas hésité quand on m'a contacté pour venir à Cherbourg. Même si ça ne dure que 3 mois, c'est l'occasion pour mois de montrer ce que je sais faire", explique le jeune joueur. De fait, son contrat ne court que jusqu'à la fin de la saison.

Dylan Grandjean devra être vite dans le bain car il ne reste plus que 9 matchs de championnat et les mauves ont besoin d'être compétitifs dès ce vendredi soir et le derby contre Caen, afin de rapidement sortir de la zone de relégation. "C'est le type de joueur qui défend bien, efficace dans les duels et capable de tirer", estime l'entraîneur Cherif Hamani avant d'ajouter : "c'est malheureusement le genre de joueur qui nous manquait avec les blessures que l'on a subi".

Pas tout seul à Cherbourg

Les supporters cherbourgeois devraient avoir l'opportunité de voir Dylan Grandjean à l'oeuvre dès ce vendredi. Il devrait être qualifié pour le derby contre Caen. Lui a hâte de découvrir l'ambiance de Chantereyne. Il en a entendu parler. Normal : l'un de ses meilleurs amis n'est autre qu'Ayhan Alexandre et des liens familiaux l'unissent à Malik Boubaiou, l'ex arrière des Mauves jusqu'à la saison passée. Autant d'éléments qui ont aussi facilité la migration vers le Nord de ce sudiste.