Ecoutez - Yannis Mancelle à la découverte de la Proligue avec les Vikings du Caen Handball

Les Vikings du Caen Handball reprennent le championnat de Proligue ce vendredi soir (20h30) à Créteil. Si le club normand va vivre sa deuxième saison consécutive, ce sera une découverte pour Yannis Mancelle. L'ancien ailier droit de Oissel a franchi la Seine pour découvrir la division supérieure.

Après huit saisons passées à Oissel, Yannis Mancelle a quitté sa région d'origine pour rallier les Vikings du Caen Handball et la Proligue. L'ailier droit caennais tournait à plus de six buts en moyenne en N1. A 26 ans, il a voulu "quitter son confort" et se lancer un défi.

Premier rendez-vous vendredi soir à Créteil à 20h30 pour la reprise de la Proligue.