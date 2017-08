Eglé Sniokaité nouvelle recrue du club de basket du Limoges ABC

À un peu plus d'un mois de la reprise du championnat, le Limoges ABC s'enrichit d'une nouvelle joueuse : la lituanienne de 29 ans Eglé Sniokaité rejoint l'équipe pour une saison.

Une nouvelle recrue pour le club de basket du Limoges ABC. Eglé Sniokaité, 29 ans, 1m76 s'engage avec le club limousin pour un an. Le club l'a annoncé ce lundi. Jeune joueuse lituanienne, elle évoluera au poste 2/3 et est recrutée pour ses qualités de shooteuse et sa rapiditié. Un premier poste en dehors du championnat national lituanien pour Eglé Sniokaité.

Premier match le 16 septembre

La joueuse devrait arriver en fin de semaine et passer les tests médicaux. "Elle a des qualités d’adresse à 2 et 3 points, avec ou sans dribble, une bonne lecture de jeu et de la vitesse", explique Bertrand Van Butsele sur le site du club. Le club jouera son premier match de championnat le 16 septembre prochain avec la réception de La Tronche Meylan.