Élan Béarnais : frustré après l'ASVEL, « c'est très bien qu'un match arrive vite »

Fos-sur-Mer, France

France Bleu Béarn : Qu'est ce que cela a changé à votre préparation cette semaine à deux matchs ?

Laurent Vila : On fait différemment parce que le temps est compté. Pour enchaîner un deuxième match en 48 heures il faut beaucoup de récupération, permettre aux joueurs de retrouver toute l'énergie et la fraîcheur nécessaires pour aborder un second match. Il faut aussi passer du temps avec eux pour débriefer le premier match et enclencher le suivant, on leur montre pas mal de choses à la vidéo... Et on leur laisse aussi prendre leurs repères ici dans la salle de Fos avec beaucoup de shoots notamment. C'est une autre approche mais on va rester sur nos bases, parfois on essaye d'ajouter un ou deux systèmes pour mettre en difficulté l'adversaire mais là on va se concentrer sur bien exécuter ce qu'on sait faire, on a beaucoup d'options. Défensivement on va donner deux ou trois axes de travail tout en sachant que ce sont des choses qu'on a déjà fait, il s'agira de reproduire.

Quelles particularités vous voyez à cette équipe de Fos ?

Il va falloir s'adapter à cette équipe. C'est une équipe facile à lire, c'est plus simple de donner des consignes aux joueurs qui devraient pouvoir exécuter ça rapidement. Si l'adversaire avait beaucoup d'options on ferait d'autres choix, mais là on voit très ce qu'ils veulent faire sur chaque action. L'orientation du jeu est assez lisible et c'est facile de la présenter aux joueurs pour y remédier. Après comme toujours, un match débute avec certaines consignes et on voit en cours de jeu on s'adapte. Ça me rassure parce que je sais l'équipe capable de passer d'une consigne à une autre, c'est donc plus facile pour le staff à gérer.

Il y a l'ambition que l'on a de gagner, de rester haut dans le classement

— Laurent Vila

Comment motiver vos joueurs pour ce match face à un mal classé juste après avoir affronté le leader ?

Il y a déjà le fait d'avoir la forte frustration de l'ASVEL à évacuer, on n'a pas pu y développer notre jeu, certains joueurs n'ont pas pu briller... Donc je pense que c'est très bien qu'un match arrive très vite, ces joueurs-là vont vouloir montrer autre chose et c'est déjà un ressort. Ensuite il y a l'ambition que l'on a de gagner, de rester haut dans le classement... On est repassé 3e à égalité avec Monaco et Nanterre, et on a un peu plus de pression parce qu'on sait que le match de ce soir est à notre portée, qu'on ne doit pas le galvauder... On a envie de vite croquer dans ce match, même s'il manquera un peu d'énergie, l'enjeu de gagner ce match à notre portée doit faire en sorte de faire un très bon match.

Vitalis Chikoko, en très grande forme, sera encore un élément clé de l'Élan sur le parquet de Fos. © Maxppp - Quentin Top

Fos-sur-Mer / Élan Béarnais, c'est à vivre ce vendredi dès 19h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !