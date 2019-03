Basket - Élan Béarnais : AJ Pacher prolongé pour quatre matchs

Pau, France

AJ Pacher va porter un peu plus longtemps que prévu le maillot Vert et Blanc. Après avoir disputé trois rencontres depuis la blessure de Donta Smith et son dernier match à la Leaders Cup, l'intérieur américain (27 ans, 2m08) va donc avoir l'occasion de jouer quatre matchs de plus : à Levallois puis face à Gravelines-Dunkerque, à l'ASVEL et à Fos-sur-Mer. Il a été prolongé jusqu'au 14 avril prochain comme « remplaçant blessure » de Donta Smith précise la LNB. Pacher est allé crescendo dans ses performances depuis son arrivée, avec une évaluation en progression à chaque sortie : -1 au Portel (3 rebonds en 13 minutes), 9 contre Boulazac (6 points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes) et 19 contre Châlons-Reims (9 points, 9 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes).

Vila prudent

L'objectif est de laisser à Donta Smith tout le temps nécessaire pour soigner sa fracture de l'auriculaire de la main droite. À ce sujet, Laurent Vila a précisé : « Tout dépend de la consolidation de sa fracture, et du temps qu'il mettra à retrouver des sensations au niveau de sa main. Pour ça, cela devrait aller assez vite, mais l'important c'est la consolidation pour ne pas jouer avec un doigt encore fragile qui pourrait se casser à nouveau suite à un coup ».

AJ Pacher aura donc l'occasion d'enchaîner un quatrième match – et un deuxième dans le 5 de départ – ce vendredi à Levallois.