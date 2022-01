Élan Béarnais : après le report du Clasico, quel calendrier de reprise ?

L'Élan Béarnais est à l'arrêt. 5 joueurs testés positifs à l'avant-veille du match à Limoges, soit la moitié de l'effectif, sachant aussi que Vitalis Chikoko, Hamady Ndiaye et Grego Hrovat y sont déjà passés ces dernières semaines. Une situation qui rappelle, dans des proportions moindres, l'épisode d'octobre 2020 où tout l'effectif avait contracté le virus au même moment.

Au moins deux séries de tests la semaine prochaine

La situation est tout de même différente, et les protocoles ont changé, mais l'Élan ne sait toujours pas s'il pourra recevoir le Paris Basket ce samedi 29 janvier Palais des Sports. Les joueurs positifs ont commencé leur isolement vendredi, ils pourront en sortir au bout de cinq jours, à condition de présenter un test négatif, c’est à dire à partir de mardi. Sinon ils devront patienter deux jours de plus.

D’ici là difficile pour les autres, cas contacts ou non, de s’entraîner : il reste peu de monde disponible à l’Élan, sachant que le groupe Espoirs est également touché.

Avant la reprise des entraînements les joueurs testés positifs devront avoir le feu vert d'un cardiologue, selon le protocole de la Ligue Nationale de Basket (LNB). Puis viendra la prochaine salve de tests, qui doit avoir lieu jeudi, à J-2 du match contre Paris Basket de samedi, selon encore une fois le protocole de la LNB.

Ce protocole établit que la rencontre pourra se tenir si chaque équipe dispose d’au moins sept joueurs et un coach aptes. Ce qui pourrait être le cas dans les rangs palois en fonction des guérisons, mais qui ne prend pas du tout en compte la préparation physique et la possibilité d’avoir pu s’entraîner de la semaine. Une frustration de plus pour le coach Eric Bartecheky : "Le début de semaine sera forcément perturbé, avec des joueurs en moins au moins jusqu'à mardi soir, voire plus longtemps. Sans compter que le Paris Basket aura pu jouer et donc garder le rythme, enchaîner, à la différence de nous. Ça fausse un peu les choses". C'est, en ultime recours, le comité sanitaire de la Ligue qui tranchera.

Pour le Clasico, une date à trouver

Pour l'heure, aucune date de report n'a été avancée pour rattraper le Clasico à Limoges. Vue l'affiche, le club recevant aimerait sans doute éviter d'avoir à jouer ce match en semaine. La rencontre aurait dû être retransmise sur BeIn Sports, le diffuseur, s'il s'en tient à son horaire, pourrait vouloir un report dans une fenêtre équivalente. Pourquoi pas le dimanche 20 février, à la veille du début de la fenêtre internationale ? Sans quoi, il faudra attendre bien plus longtemps...