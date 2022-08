Élan Béarnais : Audrey Sauret nouvelle directrice générale du club

Ce mardi, alors que les joueurs retrouvent le parquet du Palais des Sports, le président Sébastien Ménard a annoncé l'arrivée au club d'Audrey Sauret en tant que directrice générale. Une fonction que l'ancienne internationale aux 202 sélections a déjà occupé à Charleville-Mézières et Nantes.

Le président de l'Élan Béarnais Sébastien Ménard, entouré de la nouvelle directrice générale Audrey Sauret et du coach Eric Bartecheky.

C'est le début de la présaison à l'Élan Béarnais. Les quelques joueurs qui composent l'effectif se sont retrouvés au Palais des Sports pour le début d'une préparation physique intense. Ils seront rejoints dans quelques jours par le pivot Vitalis Chikoko, et la première recrue du club, le meneur américain Michael Stockton. Pour l'heure, Gérald Ayayi, Giovan Oniangue, mais aussi Fabio Milanese et Enzo Shahrvin désormais pleinement intégrés à l'équipe pro en ont sué sur le parquet, avec l'espoir Dorian Okemba. Il y avait un autre nouveau visage sur le côté de l'aire de jeu, celui de la nouvelle directrice générale de l'Élan : Audrey Sauret. Elle s'est présentée aux joueurs, accompagnée du président Sébastien Ménard, et du coach Eric Bartecheky.

Audrey Sauret, nouvelle directrice générale de l'Élan Béarnais : "Il y aura du changement" Copier

"Je savais que ça serait qu'elle"

Pour Sébastien Ménard, au moment de trouver quelqu'un pour prendre la suite de Taqwa Pinero, toujours lié au club mais devenu indésirable à ce poste, il n'y avait pas d'hésitation : "Dès le départ, quand j'ai compris que la responsabilité allait m'être confiée, je savais qu'Audrey Sauret serait ma directrice générale. Je n'ai reçu personne, je savais que ça serait elle et je n'avais qu'un objectif, la convaincre".

Audrey Sauret, 45 ans, ancienne grande joueuse de l'équipe de France (202 sélections), championne et vice-championne d'Europe, qui compte aussi huit titres de championne de France et deux victoires en Euroligue. Après sa carrière de joueuse, elle a passé ses diplômes pour devenir manager, fonction qu'elle occupe à Charleville-Mézières, sa ville natale, entre 2015 et 2018, puis à Nantes, deux clubs de ProB.