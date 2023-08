Élan Béarnais : avec Kendall Anthony le club tient son meneur américain et boucle son effectif

Voilà donc l'Élan Béarnais au complet pour la saison à venir, qui démarrera par un premier match officiel le 16 septembre en Leaders Cup de Pro B. Le club a dévoilé ce samedi midi l'identité tant attendue du meneur américain qui allait rejoindre le Béarn, il s'agit de Kendall Anthony, 30 ans, 1m73. Avec lui l'Élan compte désormais 10 contrats professionnels et entame sa préparation dès ce samedi soir par un match à Pau Nord-Est face à l'Union Tarbes-Lourdes, puis le Tournoi Nouvelle-Aquitaine (2/3 septembre) et enfin un dernier galop d'essai le 8 septembre à Boulazac.

Deux passages en France

Kendall Anthony, formé à l'université de Richmond en Virginie (2011-2015) a ensuite vadrouillé de la Turquie au Brésil, en passant par l'Islande et la République Tchèque avant, lors de la saison 2018-2019 d'assurer une pige médicale à Gravelines-Dunkerque (19 matchs joués pour 11,5 points et 4 passes décisives en moyenne en 22 minutes). Ensuite direction Israël, puis retour en France, à Saint-Quentin en Pro B pour la saison 2021-2022 avec à la clé les playoffs. Il tourne alors en moyenne à 13, 3 points et 4,5 passes décisives par match (26 matchs joués en saison régulière) en 28 minutes, des statistiques qu'il conservera la saison dernière en D2 italienne, à Ravenne.

L'effectif de l'Élan Béarnais 2023/2024

Meneurs : Kendall Anthony (US, 30 ans, 1m73), Fabio Milanese (19 ans, 1m90)

Arrières : Michael Oguine (NIG/US, 26 ans, 1m88), Madiba Owona (19 ans, 1m93)

Ailiers : Gaylor Curier (31 ans, 1m95), Arthur Bruyas (22 ans, 1m98), Travis Munnings (BAH, 28 ans, 1m93)

Intérieurs : Gavin Kensmil (SUR, 24 ans, 2m01), Ada Sané (32 ans, 2m11)

Pivot : Idrissa Ba (SÉN, 21 ans, 2m13)