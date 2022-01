Élan Béarnais : "Ce groupe fonctionne déjà, à moi d'essayer d'ajouter ma valeur" résume Arnaud Marius

Arnaud Marius, nommé directeur sportif "par intérim", à l'Élan Béarnais, arrive ce lundi 3 janvier au club. Il sera là le temps de couvrir l'arrêt de travail de Dominique Loueilh qui occupe le poste depuis longtemps confirmait la semaine dernière dans 100% Clubs le propriétaire de l'Élan, Greg Heuss. Avant de prendre ses fonctions, Arnaud Marius a assisté à Gravelines le 23 décembre dernier à la victoire de l'Élan Béarnais (90-95). Pour France Bleu Béarn Bigorre, il a fait le point sur son arrivée auprès des Vert et Blanc.

France Bleu Béarn Bigorre : Arnaud Marius, pour les supporters de l'Élan Béarnais qui vous découvrent dans ce rôle, quelle est votre expérience ?

Arnaud Marius : J'ai commencé en 2012 au BCM Gravelines-Dunkerque, pendant sept ans à des postes de manager général et directeur sportif, ensuite j'ai travaillé pour deux franchises NBA, puis Poitiers qui évolue en N1 et qui a le projet de remonter en Pro B.

Comment est née l'opportunité de rejoindre l'Élan Béarnais ?

Il y avait un besoin avec l'arrêt de Dominique. J'ai été contacté par les Américains pour parer à l'urgence, et prendre le job le plus vite possible, pour faire en sorte que l'équipe soit dans les meilleures conditions. Il ne faut pas longtemps pour dire « oui » à l'Élan Béarnais, en deux heures à peine, parce que c'est un club historique et aujourd'hui engagé dans un projet innovant qui donne envie d'en savoir plus, et de monter dans le bateau. J'y suis pour six semaines, et j'espère qu'après Greg Heuss et toute son équipe pourront mettre en place ce qu'ils ont envie de faire.

Il va falloir pour vous être le plus efficace possible, le plus vite possible...

Il va falloir que je fasse très vite connaissance avec tout le monde, ça va passer par le travail au quotidien, et surtout me mettre au service de ce groupe. Aujourd'hui cela fonctionne, cette victoire à Gravelines le montre, à moi d'essayer d'ajouter ma valeur là-dessus. Mon expérience fait que la plupart des sujets je les connais, c'est plus simple pour gérer les urgences, parce qu'on sait que ce métier c'est d'abord de résoudre les problème qui peuvent arriver vite et de tous les côtés, pour que tout se passe bien, que tout le monde puisse performer, et qu'aucun grain de sable ne perturbe la machine déjà lancée.

Dans les semaines à venir vous allez vivre un Clasico, à Limoges...

Ça tombe bien, j'assiste à mon premier match à Gravelines, que je connais bien, et j'aurai le droit à un Clasico, c'est du bonus, c'est sûr !

Vous avez envie de poursuivre au-delà, puisque Dominique Loueilh devrait ensuite prendre sa retraite ?

C'est trop prématuré pour en parler. Je suis engagé jusqu'au 30 janvier et je serai à 100% dans cette période là.

Propos recueillis à Gravelines par Frédéric Mazéas