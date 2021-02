Élan Béarnais : CJ Williams "va amener son fighting spirit" selon le coach Laurent Vila

Se renforcer était une nécessité a souvent répété Laurent Vila ces dernières semaines, et Jimmy Vérove avait dit dans 100% sport que le message avait été entendu. L'Élan Béarnais annonce ce jeudi l'arrivée de l'ailier américain de 31 ans CJ Williams (1m96) qui évoluait la saison dernière en G-League avec les Long Island Nets. Auparavant CJ Williams a porté les couleurs de deux franchises NBA, les Los Angeles Clippers et les Minnesota Timberwolves entre 2017 et 2019 avec lesquelles il compte au total une cinquantaine de matchs.

Bientôt d'autres recrues ?

CJ Williams connait aussi la Jeep Élite pour avoir évolué lors de la saison 2015-2016 avec Dijon. Il totalisait alors 11,9 points, 2,7 rebonds et 1,9 passes décisives en 28,5 minutes de moyennes en 34 matchs. "Il rentre dans le profil qu'on cherchait depuis un moment pour renforcer l'équipe, confie Laurent Vila à France Bleu Béarn Bigorre, il a joué dans des équipes qui ont bien marché en Europe comme aux Etats-Unis, bien sûr en NBA... C'est un joueur qui joue 3 mais aussi 2, avec un très bon shoot à trois points. De l'autre côté du terrain il a une grosse présence au rebond, et il est très fort dans la défense homme à homme. Il va amener un vrai fighting spirit, et du sang frais, on a besoin d'énergie et de leadership, il va nous apporter beaucoup".

Quand on demande au coach palois s'il pense ou aimerait bien une autre recrue, sa réponse est d'abord sous forme de boutade : "Et pourquoi pas trois, ne nous arrêtons pas là !", puis, plus sérieusement Laurent Vila précise : "On cherche comment améliorer l'équipe, on a une politique de recrutement ambitieuse, mais chaque chose en son temps".