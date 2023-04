Élan Béarnais : Clasico à haut risque à Limoges

Markeith Cummings et les Palois face à un gros défi à Limoges.

Rarement un Clasico n'aura aussi peu fait envie au public palois. Il faut dire qu'avant le 113e du nom, c'est surtout au maintien que pensent les supporters des Vert et Blanc, alors que l'équipe, dernière au classement, restent sur une série de quatre défaites en championnat. Dans ce contexte, le voyage à Beaublanc, on peut le comprendre, fait craindre le pire. Limoges, 9e, reste sur une défaite à Dijon (75-69) mais avant cela sur une victoire dans sa salle face au leader Monaco (83-76), dans le sillage d'un Desi Rodriguez de retour aux affaires. Eric Bartecheky promet de changer des choses pour redonner un semblant de dynamique à son équipe, "par exemple, il faut que Vitalis Chikoko joue plus", annonce le coach béarnais qui a reçu en individuel chaque joueur pour tenter de recadrer les choses dans cette fin de saison si dangereuse pour l'Élan Béarnais.

ⓘ Publicité

Limoges / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre dès 18h30 !