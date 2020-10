Coronavirus - Élan Béarnais : le cluster s'est agrandi, tout l'effectif pro touché

La situation ne s'améliore pas à l'Élan Béarnais. Au contraire, après les 11 cas positifs détectés lundi dernier (dont quatre joueurs pros) et à l'origine de l'annulation en catastrophe du match du soir-même face au Mans, les cinq autres joueurs pros de l'effectif ont été diagnostiqués positifs suite aux tests pratiqués ce vendredi sur les joueurs. Tout l'effectif pro de l'Élan Béarnais est donc positif, la "quasi totalité de l'effectif Espoirs" aussi. Un nouveau coup dur sur la tête du club.

De nouveaux tests à venir

Après le report du match du Mans, et de celui à Orléans, c'est désormais le match prévu le lundi 12 octobre au Palais des Sports contre Monaco dont la tenue est incertaine. En attendant de nouveaux tests, ceux des 11 personnes testées positives la semaine dernière (4 joueurs pros, 5 joueurs espoirs et 2 membres du staff) dès ce lundi, et d'autres dans le courant de la semaine, le club va devoir rester à l'arrêt. "Sévèrement touché, l’Elan Béarnais n’en est que plus solidaire et souhaite revoir tous les siens au plus vite sur les parquets" conclut le communiqué du club.