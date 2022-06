Élan Béarnais : David Otto, un des propriétaires américains, tente d'éclaircir la situation

Alors que l'Élan Béarnais attend la décision du gendarme financier du basket français, David Otto, co-fondateur du groupe américain propriétaire du club, apporte des précisions sur la situation, la volonté de CSG et la méthode qui va avec.

L'Élan Béarnais ne sait pas encore quel sera le verdict du gendarme financier du basket français quant à son avenir, mais ses dirigeants affichent leur sérénité. "L'Élan aura une équipe en ProA la saison prochaine", assure le président David Bonnemason-Carrère, alors que David Otto, co-fondateur de CSG, présent en ce moment à Pau, est longuement revenu sur la situation extra-sportive du club. D'abord pour aplanir les choses quant à la dette du club : pas équivalente à trois millions d'euros, d'après lui, mais un million, que la DNCCG demande d'éponger, ce à quoi les Américains se sont engagés. Pour le reste, un million d'arriérés payables sur trois ans par le club, et autant pour un emprunt contracté par CSG en attendant les retombées des tokens, pour lesquels David Otto n'est pas inquiet outre mesure.

Les américains espèrent un bénéfice dès la saison prochaine

Concernant les tokens justement, ils ont rapporté 250.000 euros d'après David Otto, sachant que des engagements sont pris par de nouveaux investisseurs à hauteur de 150.000 euros, mais les opérations sont retardées par les banques en raison du caractère inédit de la procédure, toujours d'après lui. Ces jetons de participation sont le pivot du projet de CSG pour le club a-t-il une nouvelle fois rappelé : "Le but n'est pas que CSG ouvre le chéquier pour signer à tout va, ça n'a jamais été l'idée et si un de mes partenaires l'a exprimé comme ça, il s'est trompé. Le challenge c'est de mettre sur pied un modèle rentable où le club fait de l'argent sans dépendre de nous ou des collectivités". Manière peu subtile de mettre la pression sur les partenaires et les supporters pour qu'ils contribuent.

David Otto espère, dès la saison prochaine, que l'Élan pourra dégager 10% de bénéfice. Pour cette saison prochaine, le club a présenté un budget en baisse, "raisonnable et réaliste" mais malgré tout ambitieux d'après le dirigeant américain. David Bonnemason-Carrère précise par ailleurs que l'Élan peut, s'il le souhaite, s'engager en BCL, la Basketball Champions League, mais ne le fera qu'à condition que la compétition ne grève pas d'avantage les finances du club.

Dernière précision et non des moindres, CSG n'a toujours pas versé à la mairie de Pau les 800.000 euros équivalent au montant du rachat du club. "Nous ne sommes pas d'accord sur les termes de l'accord", s'est simplement contenté d'évoquer David Otto ce vendredi. Il va chercher à rencontrer François Bayrou, à Pau ou à Paris, dans les prochains jours.