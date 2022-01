Élan Béarnais : Giovan Oniangué allume les premières mèches avant le 110e Clasico à Limoges

En fin de semaine, l'Élan Béarnais disputera à Beaublanc le 110e Clasico du basket français. Il aura cette saison un enjeu sportif puisque les deux équipes occupent actuellement le top 8. À l'Élan, un joueur attend déjà ce match avec impatience, dans la foulée de la victoire il twittait frénétiquement : "maintenant, le prochain", sachant que Limoges l'attendait. Ce lundi soir sur France Bleu Béarn Bigorre, dans 100% Clubs, l'ailier de l'Élan a gentiment commencé à chauffer l'ambiance, et espère trouver du répondant, dimanche après-midi à Beaublanc, malgré la jauge.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"J'aimerais avoir des sifflets, je le veux"

"Depuis que j'ai signé à l'Élan on me parle du Clasico, confie d'entrée Giovan Oniangué, certains me disent même que si on perd tous les matchs mais qu'on gagne les deux contre Limoges, ça va !" Un peu excessif, sans doute, mais efficace pour prendre conscience de la rivalité. "Je vais un peu enquiquiner les Limougeauds pour avoir une bonne ambiance là-bas", blague le joueur, actif sur les réseaux sociaux. Giovan Oniangué dit aussi savoir qu'après les derbys Levallois / Nanterre il "passe un cran", avec le Clasico : "quand je jouais avec Rémi Lesca et qu'on allait à Limoges, c'était exceptionnel comme il se faisait siffler !" De quoi donner des idées à Giovan Oniangué : "Si je peux récupérer le flambeau de Rémi, ça me va ! Je trouve ça excitant d'aller à Beaublanc avec l'Élan, j'aimerais avoir des sifflets, je le veux même !" Et de préciser, sans que ce soit utile : "Et gagner là-bas pour avoir droit à encore plus de sifflets !"