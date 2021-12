Basket – Élan Béarnais : Giovan Oniangue finalement retenu pour le All-Star Game

Ouf ! Il y aura finalement bien un joueur de l'Élan Béarnais au All-Star Game, ce mercredi 29 décembre, à Paris-Bercy. Il s'agit de l'ailier Giovan Oniangue, finalement retenu de dernière minute. Si la convocation a tardé à venir – elle a été annoncée juste avant le coup d'envoi du match face à Roanne –, c'est tout sauf illogique pour un joueur qui en quelques mois s'est imposé comme une valeur sûre de l'effectif béarnais. Douze fois dans le 5 majeur en quatorze journées, il tourne en moyenne à 11,7 points (53,3% à 2 points, 38% à 3 points), 3,4 rebonds et 1,5 passes décisives par match en 27,6 minutes. Au Portel il y a quelques semaines, il a terminé avec 26 points tout proche de son record (27 points) et n'a depuis pas ralenti : 20 points et 4 rebonds face à l'ASVEL, et un titre de MVP à l'occasion de la victoire, à Gravelines-Dunkerque.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les deux meneurs palois aux concours

Giovan Oniangué sera le seul représentant Vert et Blanc à l'occasion du match All-Star, mais pas le seul béarnais présent pour autant. Justin Bibbins participera au concours des meneurs, il a l'occasion de devenir le premier palois a remporté ce concours qui existe depuis 2003. Brandon Jefferson, la plus fine gâchette de l'Élan (2e meilleur scoreur du championnat avec 18,5 points en moyenne et 3,7 tirs primés réussis par match), participera lui au concours de tirs à 3 points.