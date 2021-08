Élan Béarnais : Giovan Oniangue s'annonce comme la dernière recrue

Si la présaison de l'Élan Béarnais a démarré avec un effectif pas encore tout à fait au complet, cela pourrait bien ne plus durer très longtemps. Gérald Ayayi et Gregor Hrovat vont reprendre en différé, il manquait encore un dernier joueur au poste d'ailier pour compléter le roster. Ce vendredi, Giovan Oniangue (1m96, 30 ans), qui jouait la saison dernière à Orléans, a annoncé à mots plus ou moins couverts son arrivée en Béarn pour la saison prochaine.

"Plus de surprise"

Cela a commencé par la publication sur le compte Twitter du joueur de plusieurs emojis, vert et blanc notamment. À un supporter palois lui répondant "Bienvenue" avec une photo de Justin Bibbins au Palais des Sports la saison dernière, Oniangue a vite répliqué : "il n'y a plus de surprise là !", comme pour confirmer sa signature en Béarn. Enfin, si un doute subsistant encore, à un autre supporter, limougeaud cette fois, qui se désole : "J'aurais adoré que tu nous fasses lever de nos sièges... On va apprendre à te siffler, quel dommage", il répond à nouveau par un emoji taquin et sans équivoque.

L'ancien capitaine de l'OLB, très apprécié après ses deux saisons passées au club, va donc découvrir un 5e club après avoir porté le maillot de Paris-Levallois, Boulazac et Gravelines. L'an dernier à Orléans il tournait en moyenne à 9,9 points, 2,9 rebonds et 1,3 passes décisives par match en 26,9 minutes de jeu, pour une évaluation de 8,3. Selon nos informations sa signature est imminente, il sera présent en Béarn dès ce dimanche.