Élan Béarnais : Guillaume Berbinau le nouveau président veut "apporter un contexte plus serein et calme"

Voilà donc un troisième président en autant de saisons pour l'Élan Béarnais. Après les Américains de CSG, après Sébastien Ménard, arrivé en sauveur avec Eat4Good, place à Guillaume Berbinau (49 ans), patron d'Octime, société basée à Biron spécialisée dans les logiciels de ressources humaine pour les entreprises (32 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022). Il a racheté à l'ancien propriétaire les 72% des parts du club (en son nom propre) pour devenir actionnaire majoritaire, et donc président depuis ce mercredi. Alors que l'Élan Béarnais va démarrer sa saison par la Leaders Cup, avant la Pro B, le nouvel homme fort du club a fait le point sur les raisons de sa venue et ses attentes.

Un ancrage local

"Je suis arrivé ici il y a quinze ans avec ma famille, on a été extrêmement bien accueillis, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des activités qui se développent très bien, mon souhait c'est de rendre à ce territoire", justifie Guillaume Berbinau. "Orthézien depuis 15 ans" et passionné de sport comme il se définit, il a notamment été président du club de tennis de la ville, et passe dans une autre dimension à la tête de l'Élan Béarnais qui "représente beaucoup, pour beaucoup de monde".

Son souhait, apporter du calme et de la sérénité dans une institution qui a souvent tremblé et vu les tempêtes se succéder ces dernières années. "Je sais ce que je peux apporter, un contexte plus serein, plus calme". Il ne nie pas "la santé financière précaire" du club, mais souligne, avec le vice-président David Bonnemason-Carrère, des partenariats privés en hausse, et l'envie - ou au moins la disponibilité - des anciens à s'investir à nouveau au club.

Là pour durer

Quant aux objectifs sportifs, Guillaume Berbinau annonce une "ambition prudente", bien que le club se présente avec près de 5 millions d'euros de budget et 1,08 millions d'euros de masse salariale confirme la directrice générale Audrey Sauret, plaçant l'Élan dans la fourchette haute de la division. "La Pro B c'est une jungle", prévient le président, qui espère voir son club en playoffs et se battre pour le seul ticket qui permet de monter en élite.

"Ma passion c'est le sport, mon ambition c'est le sport", balaie d'ailleurs d'un revers de main Guillaume Berbinau qui ne veut pas s'étendre sur les atermoiements hors du parquet des dernières années. "On va essayer de structurer le club à tous les niveaux, avec des plans de développement, comme tout chef d'entreprise", ajoute aussi le nouveau président qui compte bien s'installer dans la durée - "5 ou 10 ans au moins" - à la tête de l'Élan Béarnais.