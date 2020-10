Élan Béarnais : Hamady Ndiaye arrive en joker de Nicolas De Jong

L'Élan Béarnais tient son joker médical. Hamady Ndiaye (2m13), arrivée à Pau ce lundi, et dont la pige a été officialisée ce mardi, va remplacer pour deux mois environ Nicolas De Jong qui souffre du ménisque gauche. Le club espère pouvoir le lancer samedi face à Boulazac... d'où il arrive, puisqu'il était en Périgord en tant que pigiste médical de Mouphtaou Yarou en ce début de saison !

"Un joueur référencé"

Hamady Ndiaye n'a pas disputé un seul match avec Boulazac en raison des nombreux reports qui ont touché le BBD en début de saison, mais a disputé toute la préparation physique. La saison dernière, le Sénégalais a été un temps coéquipier d'Ousmane Dramé puisqu'il jouait à Gravelines-Dunkerque. Il affichait une moyenne de 6,2 points (65% de réussite à 2 pts), 3,9 rebonds pour 9,4 d'évaluation en 20 minutes (19 matchs dont 12 dans le 5 de départ).

La réaction de Laurent Vila

L'entraîneur palois s'est dit ravi de l'arrivée d'Hamady Ndiaye sur le site officiel de l'Élan : "Dès qu'on a su qu' Hamady Ndiaye était libéré de sa pige à Boulazac, on s'est dit que c'était une belle opportunité. On a quand même regardé le marché car il reste beaucoup de joueurs disponibles. Au vu du contexte actuel et au-delà des qualités personnelles d'Hamady, la raison nous a incité à prendre un joueur pour lequel on était sûr qu'il pouvait être là dès ce début de semaine, prêt physiquement à disputer les prochains matches qui arrivent vite. Nous pouvons être ravis d'avoir Hamady avec nous. C'est un joueur référencé, un « rim protector », doté d'une grande mobilité pour faire des écrans, aller sous le panier pour marquer en profitant de la création de ses coéquipiers. Il prend des rebonds, dissuade beaucoup de tirs et est exemplaire autant dans sa discipline que dans le lien qu'il a avec ses partenaires. Cela va nous permettre de continuer à travailler cet état d'esprit de l'équipe. Je pense qu'il sera facile pour lui de s'intégrer à notre style de jeu avec beaucoup de pick-and-roll et n'oublions pas qu'il parle aussi parfaitement français. Cela fait trois ans qu'on le suit. On en avait parlé à l'époque avec Xane D'Almeida, comme on avait eu l'occasion de le faire pour Cheikh MBodj. Il a eu depuis plusieurs gros contrats mais là, c'est vraiment très bien que l'opportunité se présente à nous."