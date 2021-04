Élan Béarnais : Jay Threatt nouveau renfort à la mène

Voilà le cinquième meneur étranger à l'Élan Béarnais cette saison. Après Shannon Evans, Justin Bibbins (à nouveau touché à la cheville cette semaine à l'entraînement), Manu Lecomte et Tony Wroten, c'est Jay Threatt qui va tenté d'aider l'Élan Béarnais à se sortir de ses soucis, matérialisés par une 17e place au classement de Jeep Élite. Âgé de 31 ans, Threatt (1m80) connaît la France pour avoir évolué à Poitiers et Denain, en ProB, entre 2016 et 2019. Il doit arriver ce jeudi soir en Béarn, directement de Pologne où, avec le PGE Spojnia Stargard, il a disputé neuf matchs (12,7 points, 4 rebonds et 9,9 passes en 31 minutes en moyenne).

Un effectif décimé

S'il ne pourra être qualifié pour jouer dès ce samedi soir face à Strasbourg (20h30), il ne sera pas de trop pour, dès mardi prochain, aller défier Roanne. En effet les pépins physiques sont loin de concerner uniquement le poste de meneur : Vee Sanford, CJ Williams et Nicolas De Jong traînent également la patte, l'entraînement programmé ce jeudi matin a été annulé, faute de combattants. L'Élan, aussi confronté à l'absence d'Ousmane Dramé est également en quête d'un intérieur. Il serait alors le 16e contrat pro de la saison, soit la limite autorisée par la Ligue Nationale de Basket pour l'ensemble de la saison.