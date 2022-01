Élan Béarnais : "Je ne savais pas que les équipes s'étaient battues" confie Greg Heuss avant le Clasico

Dimanche, c'est Clasico ! Le 110e de l'histoire du basket français entre l'Élan Béarnais et Limoges. Pour se mettre dans l'ambiance, Greg Heuss, propriétaire américain de l'Élan depuis six mois a découvert et regardé le court documentaire "The Derby", d'un ancien joueur de l'Élan, Anthony Goods, vainqueur en 2017 avec les Vert et Blanc du 100e Clasico, 89-57. Avant de vivre "en vrai", à Pau, un Clasico, Greg Heuss revient pour France Bleu Béarn Bigorre sur sa découverte du contexte bouillant entre Béarnais et Limougeauds.

France Bleu Béarn Bigorre : On imagine que ce Clasico, c'est une des choses dont on vous parle le plus, que vous attendez le plus, aussi, depuis que vous avez repris le club ?

Greg Heuss : C'est sûr ! J'ai énormément entendu parler de cette rivalité, de ce match... Même François Bayrou nous a rappelé l'importance de cette rivalité pour tout le public, pour tout Pau. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.

Vous avez donc aussi découvert ça à travers "The Derby", qu'avez-vous appris ?

Le fait par exemple qu'il y ait eu autant de joueurs et de coachs passés d'un club à l'autre, je ne le savais pas. J'ai découvert aussi la violence, les coups, je ne savais pas que les équipes s'étaient battues sur le parquet ! Ça montre bien toute la ferveur, la passion, l'excitation autour de ce match, c'est incroyable !

Il y a des rivalités comparables, selon vous, aux États-Unis ?

Je pense à des matchs comme Lakers / Celtics à une époque, à North Carolina / Duke en basket universitaire... Entre les Dodgers et les Giants en baseball aussi... C'est toujours les matchs les plus fous, les plus animés, où tout peut arriver, que tout le pays suit deux fois par an, et j'ai l'impression que le Clasico, c'est ça.

L'Élan n'a gagné que trois fois à Beaublanc depuis le début du siècle, cela va encore être un gros défi dimanche ?

Je n'étais pas au courant de la statistique, mais c'est comme je le disais le genre de match où tout peut arriver. Il faut que tout le monde soit à son maximum pour pouvoir l'emporter, j'attends que l'équipe donne le meilleur d'elle-même pour remporter ce match. Peut-être qu'avec cette jauge à 2000 personnes, cela va un peu nous aider. J'ai vu que Giovan Oniangué faisait un peu monter la pression, lui et d'autres, j'en ai la certitude, vont faire en sorte qu'on soit à 200% pour ce match.