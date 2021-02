Élan Béarnais - Jimmy Vérove : "il ne faut pas se voiler la face on a besoin de recruter"

L'Élan Béarnais va mal. 17e du championnat après la défaite lors du Clasico à Limoges (96-87), les Béarnais sont dans l'impossibilité de rebondir rapidement en raison de la trêve observée par le championnat. La semaine prochaine les dirigeants du basket français doivent se réunir pour décider la tournure que prendra la fin de saison. En attendant, le club palois a besoin de renfort selon Jimmy Vérove pour pouvoir repartir de l'avant quand il sera temps de jouer. Il l'a dit ce lundi soir dans 100% Sport.

France Bleu Béarn Bigorre : Est-ce que la situation actuelle de l'équipe vous inquiète ?

Jimmy Vérove : Non je ne suis pas inquiet parce que je pense que les gens autour comprennent la situation aujourd'hui. On ne peut pas aller plus bas de toute façon, il faut reconstruire, trouver quelques joueurs pour ramener de l'oxygène à nôtre groupe qui retrouvera des couleurs aussi grâce à ça. Il ne faut pas se voiler la face, toutes les équipes se sont renforcées, armées. Alors nous, et je pense qu'aujourd'hui ça a été compris, il nous faut un ou deux joueurs d'impact.

La cohésion de l'équipe a été détruite au départ de Shannon Evans

Donc recruter, comme le demande depuis longtemps Laurent Vila ?

Clairement ! Déjà on n'avait pas demandé à ce que Shannon Evans parte, on apprend qu'il y avait une clause, bon... J'avais tout de suite dit que c'était une catastrophe sportive et un message très dur pour nous... La cohésion de l'équipe a été détruite à son départ. Maintenant il faut reconstruire et pour cela à un moment il faut de l'impact, c'est tout. Je le répète il faut, comme toutes les équipes que l'on recrute. Reims a pris Waters, c'est pas n'importe qui, il a joué à l'Olympiacos, Roanne fait venir Jamel Artis c'est une star ! Même Le Portel, tous... Et ils ne font pas venir n'importe qui. Donc quand on regarde tout ça il nous faut deux ou trois joueurs, c'est clair.

Aujourd'hui l'Élan Béarnais est dans une situation d'urgence pour se sortir de la zone rouge... sans savoir à quoi va ressembler la suite de la saison...

Non, on ne sait pas... Donc je prépare des choses dans le vide, on fait des workouts avec les joueurs... Les clubs européens ont joué toutes les semaines, nous c'est un match par mois. C'est incroyable, en termes d'équité sportive je n'ai jamais vu ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Je n'ai jamais autant entraîné de ma vie, parce qu'on ne joue pas, mais on ne peut pas mentir aux joueurs en disant qu'on va jouer alors qu'on en sait rien. Malheureusement on n'y peut rien, si ce n'est faire comme les autres, d'un point de vue financier notamment, pour s'armer, et repartir avec un groupe plus complet pour jouer les 23 matchs qu'il reste quand on reprendra.