Élan Béarnais : Justin Bibbins annonce son départ du club

C'est un nouveau départ pour l'Élan Béarnais. Cette fois, c'est l'américain Justin Bibbins qui quitte le navire, il l'annonce ce mardi 14 juin sur ses réseaux sociaux. Il le fait au lendemain d'une déclaration similaire, celle de Brandon Jefferson. Arrivé en 2020, le meneur arrivait au terme de son contrat. D'autres départs, dont celui du capitaine Jérémy Leloup, sont attendus.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une nouvelle qui intervient le jour où l'Élan Béarnais passe devant la DNCG, le gendarme financier du basket français. On rappelle que les propriétaires américains vont devoir combler un déficit estimé entre deux et trois millions d'euros. En fonction des conclusions de la DNCG, le budget et la masse salariale du club seront plus ou moins élevés la saison prochaine, et le recrutement en dépend.